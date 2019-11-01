Где попробовать вкусную азиатскую кухню в Барнауле

Итак, нас ждёт пять точек внутри одного торгового центра с пикантными, экзотическими, полезными и, конечно, вкусными блюдами.

На первом и четвертом этаже ТРЦ «Пионер» расположен магазин «Суши Make». Это одна из самых крупных сетей японской кухни в России. Здесь, заказав какое-нибудь блюдо, ты можешь наблюдать за процессом его приготовления: всё максимально прозрачно. Бескомпромиссно свежие продукты, отличный сервис и многолетняя репутация лидера рынка — это то самое качество, которое отражается в постоянных клиентах и их благодарных отзывах

Азиатская кухня в Барнауле. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Остальные островки Азии мы найдём, двигаясь дальше по фуд-корту трц. Сеть кафе «5 специй» — главный по коробочкам. WOK-лапша, вкусная, приготовленная поварами кафе по традиционным рецептам, подарит вам вкус настоящей восточной экзотики. В меню есть как классические рецепты лапши, так и фирменные, с оригинальным сочетанием добавок, соусов и специй. Удобное решение для всей семьи — комбо-обеды. Это отличная возможность вкусно и сытно поесть и при этом сэкономить. Рекомендуем кисло-сладкий WOK и традиционный суп Том Ям!

Азиатская кухня. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Следующая остановка — «Kasuro», кафе с большим выбором роллов, горячих блюд и восточных салатов. Аппетитные сеты роллов так и манят устроить праздник живота! Визитная карточка кафе — авторские напитки. Холодные или горячие, на любой вкус. Но погода так и шепчет взять что-то горячее и пряное: советуем глинтвейн и облепиховый чай. Активный аккаунт в сети Instagram постоянно предлагает акции и розыгрыши, так что стоит подписаться и следить за новостями @kasurobar.

Кафе китайской кухни «Чифань» отличается максимальной аутентичностью, ведь блюда здесь готовят из пекинских продуктов! Более 120 блюд из меню кафе было специально разработано приглашённым поваром из Шанхая. Аппетитная новинка для Барнаула — пирожки на пару, которые называются баоцзы. Начинка у них на любой вкус: мясо, овощи, грибы или морепродукты. Однозначно советуем. А ещё здесь подают салаты по древним китайским рецептам, баклажаны с мясом в кляре, тушеные огурцы в традиционном китайском соусе и другие блюда. Большие порции точно не оставят вас голодными, но предупреждаем: во время заказа уточняйте остроту блюд, что-то из меню может оказаться обжигающе вкусным!

Азиатская кухня в Барнауле. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Ну и завершает наше путешествие по островкам Азии в ТРЦ «Пионер» новое кафе «Чикен Сан». Здесь всеми любимая курочка приобретает разнообразные варианты вкуснейших блюд и закусок из азиатской кухни. Такое обязательно стоит попробовать!

Поэтому, если холодным осенне-зимнем вечером, вам захочется чего-то ароматного, пряного, вкусного, но в то же время удивительно легкого, то вы знаете, где этого можно найти в большом ассортименте!

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт: pioneermall.ru

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