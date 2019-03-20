Где провести летние каникулы с максимальной пользой

STEM-центр , клуб научно-технического творчества нового формата, спешит пригласить всех желающих от 5 до 16 лет совместить летний отдых с получением знаний в области инженерного творчества .

Летний сезон начинается 3 июня, каждая смена продлится 2 недели. За это время ребята обретут массу знаний, которые помогут им в учебе и в бытовых вопросах.

Даже если ребенок летом остался в городе, в STEM-центре он сможет провести это время ярко, увлекательно и полезно.

Выбирайте наиболее интересный формат занятий для ваших детей.

Летний лагерь дневного пребывания Лазурная, 35 открывает свои двери как летний лагерь дневного пребывания. Время работы лагеря с 9.00 до 19.00 по будням. Тематики смен: с 3 июня по 14 июня о Леонардо да Винчи

с 17 июня по 28 июня о Стиве Джобсе

с 1 июля по 12 июля о Рубене Голдберге

с 15 июля по 26 июля об Аде Лавлейс

с 29 июля по 9 августа о Стивене Хокинге

с 12 августа по 23 августа о Билле Гейтсе

Юные инженеры создадут собственное приложение или уникальную систему шифрования, а также узнают о мультипликации и разработают машину Голдберга, ребята проведут исследование и сделают научное открытие, а также создадут сайт своей компании. (Итоговый проект зависит от темы конкретной смены).

Инженерное творчество. Фото: STEM-центр.

Дети будут использовать различное оборудование и материалы, получат дополнительные знания в области тайм-менеджмента и управления проектами. Научатся работать в команде и контролировать свои дела.

В нашем расписании нашлось место и зарядке на свежем воздухе, и инженерному мастер-классу, и конечно горячему обеду в кафе.

Результатом летнего лагеря становится проект, который дети презентуют в последний день смены.

Интенсивные занятия На Интернациональной, 122 STEM-центр предлагает летние интенсивные занятия длительностью четыре часа (с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): два раза в неделю — инженерия или программирование

три раза в неделю — робототехника или машины Голдберга

Если утренние зарядки, мастер-классы и классические лагерные активности не по вкусу вашему ребенку, тогда записывайтесь на наши интенсивные занятия! Здесь в активном формате дети будут конструировать, роботизировать, программировать и создавать уникальные инженерные машины.

Инженерное творчество. Фото: STEM-центр. Инженерное творчество. Фото: STEM-центр. Инженерное творчество. Фото: STEM-центр.

За две недели ребята прокачают свои навыки или откроют для себя новые возможности. В результате занятий ребенок не только получит новые знания, но и построит план самостоятельной работы на лето, и не только.

До конца марта в STEM-центре действует акция раннего бронирования!

Звоните 57−37−17 и записывайтесь в Летний лагерь дневного пребывания на Лазурной, 35 и на Интенсивные занятия на Интернациональной, 122.