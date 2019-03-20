Где провести летние каникулы с максимальной пользой

Летний сезон начинается 3 июня, каждая смена продлится 2 недели. За это время ребята обретут массу знаний, которые помогут им в учебе и в бытовых вопросах.
Даже если ребенок летом остался в городе, в STEM-центре он сможет провести это время ярко, увлекательно и полезно.
Выбирайте наиболее интересный формат занятий для ваших детей.
Лазурная, 35 открывает свои двери как летний лагерь дневного пребывания. Время работы лагеря с 9.00 до 19.00 по будням.
Тематики смен:
- с 3 июня по 14 июня о Леонардо да Винчи
- с 17 июня по 28 июня о Стиве Джобсе
- с 1 июля по 12 июля о Рубене Голдберге
- с 15 июля по 26 июля об Аде Лавлейс
- с 29 июля по 9 августа о Стивене Хокинге
- с 12 августа по 23 августа о Билле Гейтсе
Юные инженеры создадут собственное приложение или уникальную систему шифрования, а также узнают о мультипликации и разработают машину Голдберга, ребята проведут исследование и сделают научное открытие, а также создадут сайт своей компании. (Итоговый проект зависит от темы конкретной смены).
Дети будут использовать различное оборудование и материалы, получат дополнительные знания в области тайм-менеджмента и управления проектами. Научатся работать в команде и контролировать свои дела.
В нашем расписании нашлось место и зарядке на свежем воздухе, и инженерному мастер-классу, и конечно горячему обеду в кафе.
Результатом летнего лагеря становится проект, который дети презентуют в последний день смены.
На Интернациональной, 122 STEM-центр предлагает летние интенсивные занятия длительностью четыре часа (с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00):
- два раза в неделю — инженерия или программирование
- три раза в неделю — робототехника или машины Голдберга
Если утренние зарядки, мастер-классы и классические лагерные активности не по вкусу вашему ребенку, тогда записывайтесь на наши интенсивные занятия! Здесь в активном формате дети будут конструировать, роботизировать, программировать и создавать уникальные инженерные машины.
За две недели ребята прокачают свои навыки или откроют для себя новые возможности. В результате занятий ребенок не только получит новые знания, но и построит план самостоятельной работы на лето, и не только.
До конца марта в STEM-центре действует акция раннего бронирования!
Звоните 57−37−17 и записывайтесь в Летний лагерь дневного пребывания на Лазурной, 35 и на Интенсивные занятия на Интернациональной, 122.
Сайт: stem22.ru
Телефон: 57−37−17
Instagram: @stem22.ru
Интенсивные занятия: Интернациональная, 122, оф. 601
Летний лагерь дневного пребывания: Лазурная, 35, 2-й этаж