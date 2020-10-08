Где работают и сколько зарабатывают женщины в Барнауле

Сколько платят медсёстрам, врачам, учителям и визажистам, на какую зарплату могут рассчитывать востребованные специалисты в Барнауле

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И посчитали среднюю зарплату по городу. В октябре 2020 средняя зарплата жителей Барнаула составила 31 975 рублей.

А самыми востребованными специалистами стали: Менеджер — средняя зарплата по городу 30 000 рублей.

Водитель — 42 100 рублей.

Врач — 39 000 рублей.

Продавец — 20 800 рублей.

Менеджер по продажам — 32 700 рублей.

Инженер — 34 400 рублей.

Грузчик — 24 800 рублей.

Оператор — 24 500 рублей.

Слесарь — 32 500 рублей.

Какие профессии традиционно считаются «женскими» и сколько зарабатывают жительницы Барнаула — рассказал ГородРабот.ру.

Сфера образования

Раньше учителями чаще всего работали мужчины. Однако сейчас в школах среди преподавательского состава больше женщин.



Средняя зарплата преподавателя в Барнауле — 16 700 рублей. Самую высокую зарплату платят учителям иностранных языков.



Если хочешь зарабатывать от 30 000 рублей — получай специальность преподавателя английского.

Меньше всего в Барнауле зарабатывают учителя музыки — 13 950 рублей в месяц.

Если хочешь больше — устраивайся в частную школу или подрабатывай репетиторством.

За одно занятие репетиторы берут от 300 рублей. В среднем репетиторам платят от 500 до 1500 рублей за час.

Медицина

Женщины работают в основном терапевтами и педиатрами. Средняя зарплата врачей общей практики в Барнауле — 41 900 рублей.

Педиатры зарабатывают 34 100 рублей.

Выпускницы медицинских колледжей становятся медсёстрами. В среднем медсёстрам в Барнауле платят 20 700 рублей.



Сиделкам предлагают 14 400 рублей в месяц, няням — 11 100 рублей.

Индустрия красоты

Средняя зарплата парикмахера в Барнауле — 25 300 рублей.

Мастера маникюра и педикюра, а также визажисты часто работают на себя — выезжают на дом, приглашают клиентов к себе или арендуют студию.

В среднем маникюрщицы берут 500−1000 рублей с одного клиента. Работа визажиста стоит дороже — от 1200 рублей.