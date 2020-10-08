Где работают и сколько зарабатывают женщины в Барнауле

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И посчитали среднюю зарплату по городу. В октябре 2020 средняя зарплата жителей Барнаула составила 31 975 рублей.
- Менеджер — средняя зарплата по городу 30 000 рублей.
- Водитель — 42 100 рублей.
- Врач — 39 000 рублей.
- Продавец — 20 800 рублей.
- Менеджер по продажам — 32 700 рублей.
- Инженер — 34 400 рублей.
- Грузчик — 24 800 рублей.
- Оператор — 24 500 рублей.
- Слесарь — 32 500 рублей.
Какие профессии традиционно считаются «женскими» и сколько зарабатывают жительницы Барнаула — рассказал ГородРабот.ру.
Сфера образования
Раньше учителями чаще всего работали мужчины. Однако сейчас в школах среди преподавательского состава больше женщин.
Средняя зарплата преподавателя в Барнауле — 16 700 рублей. Самую высокую зарплату платят учителям иностранных языков.
Если хочешь зарабатывать от 30 000 рублей — получай специальность преподавателя английского.
Меньше всего в Барнауле зарабатывают учителя музыки — 13 950 рублей в месяц.
Если хочешь больше — устраивайся в частную школу или подрабатывай репетиторством.
За одно занятие репетиторы берут от 300 рублей. В среднем репетиторам платят от 500 до 1500 рублей за час.
Медицина
Женщины работают в основном терапевтами и педиатрами. Средняя зарплата врачей общей практики в Барнауле — 41 900 рублей.
Педиатры зарабатывают 34 100 рублей.
Выпускницы медицинских колледжей становятся медсёстрами. В среднем медсёстрам в Барнауле платят 20 700 рублей.
Сиделкам предлагают 14 400 рублей в месяц, няням — 11 100 рублей.
Индустрия красоты
Средняя зарплата парикмахера в Барнауле — 25 300 рублей.
Мастера маникюра и педикюра, а также визажисты часто работают на себя — выезжают на дом, приглашают клиентов к себе или арендуют студию.
В среднем маникюрщицы берут 500−1000 рублей с одного клиента. Работа визажиста стоит дороже — от 1200 рублей.