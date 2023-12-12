12 декабря
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Где сибирякам оформить кредит по честной ставке без скрытых комиссий

В Банке «Левобережный» можно взять до 1,5 млн рублей в кредит на срок до 5 лет на любые цели от 16,9 % до 18,9 % годовых.

Кредит можно оформить на любые цели.
Кредит можно оформить на любые цели.
Фото: ru.freepik.com, автор Drazen Zigic.

Позвольте себе реализовать свои цели до конца года с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Для кредита на сумму до 100 000 рублей достаточно всего двух документов: паспорта и второго документа на выбор: СНИЛС, загранпаспорт, водительское или пенсионное удостоверение, справка из ПФР о страховом стаже.

Также есть возможность оформить кредитную карту PRO100 с бесплатным обслуживанием навсегда, беспроцентным периодом в 100 дней, скидками до 10% на покупки у партнеров и выгодным кешбэком.

Получите решение за час! Подайте заявку на сайте, в BL-Online (16+) или в любом офисе Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

Сумма кредита — от 5 тыс. руб. до 1,5 млн руб., срок — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Полная стоимость кредита от 16,9 до 18,9 % годовых. Кредитная карта «PRO100» с лимитом до 300 000 рублей и возобновляемым льготным периодом в 100 дней. Карта оформляется бессрочно. Процентная ставка по окончании беспроцентного периода — 26 % годовых. Бесплатный выпуск и обслуживание. Подробнее на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

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