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Где в Барнауле купить вкусный чай и кофе по выгодной цене

Компания «Восемь граммов» открыла в столице края первый оптово-розничный центр по продаже чая и кофе со всего света, где можно приобрести лучшие мировые сорта по уникальным для нашего города ценам. Расположен новый отдел в ТЦ «Простор» (ул. Малахова, 86-д, между ТЦ «Весна» и «Огни»).

Где в Барнауле купить вкусный чай и кофе по выгодной цене
Где в Барнауле купить вкусный чай и кофе по выгодной цене
архив компании "Восемь граммов"

Компания «Восемь граммов» работает в Барнауле уже десятый год, предлагая своим покупателям наиболее востребованные сорта чая и кофе от лучших поставщиков. Работа над улучшением ассортимента велась непрерывно все годы: сегодня «Восемь граммов» закупает чай непосредственно у импортеров, избегая цепочки перекупщиков и чаеразвесочных фабрик, а кофе — по спецзаказу у крупнейшего обжарщика России. Это позволило компании предложить в оптово-розничном центре уникальные цены как для рядовых покупателей, так и для оптовиков.

Где в Барнауле купить вкусный чай и кофе по выгодной цене
Где в Барнауле купить вкусный чай и кофе по выгодной цене
архив компании «Восемь граммов»

К примеру, один из самых популярных китайских сортов чая — молочный улун — в розницу стоит от 90 рублей за 50 граммов, в опте — от 42 рублей.

Черные чаи продаются по цене от 50 рублей за 50 граммов, каркаде — от 45 рублей в розницу, килограмм кофе класса «спешиэлити» — от 910 рублей за килограмм.

Для оптовиков, кафе и ресторанов, а также просто для частных лиц, желающих приобрести больший объем чая или кофе, — специальный прайс-лист, цены в котором еще существенно ниже. Запросить прайс можно по электронной почте 8grammov@mail.ru.

Отличный подарок!

Сеть «Восемь граммов» предлагает различные варианты подарков из чая и кофе в любой ценовой категории — как корпоративных, так и для частных лиц — на дни рождения или свадьбы. Учитывая низкие цены оптово-розничного центра, собрать большую и разнообразную корзину чая, которая станет отличным подарком на свадьбу, можно даже в пределах 1000 рублей, а небольшой презент врачу или учителю — и за 200 рублей.

Адреса магазинов:

  • ТЦ «Простор», ул. Малахова, 86-д, в середине галереи первого этажа;
  • ТЦ «Алтай», пр. Космонавтов, 6-в, у магазина RBT.RU;
  • ТЦ «БУМ», ул. Попова, 86, у эскалатора;

Instagram: @8grammov.ru, для подписчиков — еще больше акций и предложений.

Сайт: 8grammov.ru

О названии:

Восемь граммов — идеальное количество кофе для приготовления одной чашки напитка и достаточное количество чая для заварки чайника.

Информация о стоимости товара действительна на момент публикации.

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