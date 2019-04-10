Где в Барнауле отведать настоящие качественные роллы и суши

Одной из экзотических и знаменитых кухонь мира, о которых знают во всех уголках планеты, является японская. Секреты этой необычной кухни мира стали раскрываться совсем недавно. Бытует мнение, что во многом произошло это благодаря двум талантливым поварам, которые жили и творили в ХХ веке. Но начиналось все намного раньше — история говорит, что современной японской кухне более 2500 тысяч лет.

Как бы там ни было, сегодня японская кухня считается одной из самых древних, разнообразных, вкусных и здоровых. Многие из ее блюд прочно вошли не только в меню популярных ресторанов и кафе, но также в рацион некоторых семей.

Секрет ее успеха — в тщательном отборе продуктов, красоте подачи блюд и особом отношении к пище в целом. Качественно приготовленные блюда поражают своим вкусом, от употребления которых можно получить истинное эстетическое и гастрономическое удовольствие.

По мнению ученых, именно такой рацион и позволил сегодняшним жителям страны восходящего солнца заслужить гордое звание нации долгожителей.

И где же в Барнауле готовят вкусные и КАчественные СУши и РОллы? Конечно же в «КАСУРО»! Сохраняя традиции, здесь делают ставку на качество, натуральность продуктов и сервис. В производстве не используют полуфабрикаты. Всё, включая соевый соус, имбирь, васаби, делают непосредственно на производстве, а рыбу солят по специальному рецепту. Это обеспечивает свежесть продуктов и неповторимый вкус.

КАСУРО. Сохраняя традиции. Источник: ТРЦ «Пионер» КАСУРО. Сохраняя традиции. Источник: ТРЦ «Пионер»

Кроме того, в «КАСАУРО» готовят авторские напитки: зерновой кофе, фруктовые чаи, безалкогольные глинтвейны, лимонады.

А когда вкусно, качественно и, к тому же, выгодно — это 100% успех!

Справка

Касуро — это аббревиатура от Качественные Суши и Роллы. Мы решили заложить в название наш главный стратегический принцип — качество. Килограмм роллов из риса и сырного заменителя — это не про нас. Мы не используем растительные сыры, дешевый лосось (кету, горбушу), просрочку и контрафакт. Наша цель — гордиться своим делом и своей продукцией.

Отведать настоящие качественные роллы и суши вы можете на 4-м этаже ТРЦ «Пионер»! Ждем вас!

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