Где в Барнауле отведать настоящие качественные роллы и суши

Как бы там ни было, сегодня японская кухня считается одной из самых древних, разнообразных, вкусных и здоровых. Многие из ее блюд прочно вошли не только в меню популярных ресторанов и кафе, но также в рацион некоторых семей.
Секрет ее успеха — в тщательном отборе продуктов, красоте подачи блюд и особом отношении к пище в целом. Качественно приготовленные блюда поражают своим вкусом, от употребления которых можно получить истинное эстетическое и гастрономическое удовольствие.
По мнению ученых, именно такой рацион и позволил сегодняшним жителям страны восходящего солнца заслужить гордое звание нации долгожителей.
И где же в Барнауле готовят вкусные и КАчественные СУши и РОллы? Конечно же в «КАСУРО»! Сохраняя традиции, здесь делают ставку на качество, натуральность продуктов и сервис. В производстве не используют полуфабрикаты. Всё, включая соевый соус, имбирь, васаби, делают непосредственно на производстве, а рыбу солят по специальному рецепту. Это обеспечивает свежесть продуктов и неповторимый вкус.
Кроме того, в «КАСАУРО» готовят авторские напитки: зерновой кофе, фруктовые чаи, безалкогольные глинтвейны, лимонады.
А когда вкусно, качественно и, к тому же, выгодно — это 100% успех!
Справка
Касуро — это аббревиатура от Качественные Суши и Роллы. Мы решили заложить в название наш главный стратегический принцип — качество. Килограмм роллов из риса и сырного заменителя — это не про нас. Мы не используем растительные сыры, дешевый лосось (кету, горбушу), просрочку и контрафакт. Наша цель — гордиться своим делом и своей продукцией.
Отведать настоящие качественные роллы и суши вы можете на 4-м этаже ТРЦ «Пионер»! Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в, 4-й этаж, фуд-корт.
Сайт: www.pionermall.ru
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