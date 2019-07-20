Где в Барнауле попробовать кухни народов мира: 7 этнических ресторанов

Рестораны национальных кухонь — модное веяние среди любителей гастрономических авантюр: интерес к необычным блюдам, характерных для кулинарных культур, растет с каждым годом. Алтапресс сделал обзор из этнических заведений, меню которых максимально отличается от обыденных завтраков, обедов и ужинов.

Вьетнамская кухня

Особенности вьетнамской кухни — использование риса, как основы для любого блюда, обилие соусов, в том числе, рыбного и соевого, широкий набор свежей зелени, а также фруктов и овощей.

Другая характерная черта — баланс, в том числе, контрастных текстур, например, мягкой и хрустящей, или основных вкусов: горького, сладкого, кислого.

Попробовать все это можно в ресторане паназиатской кухни «Лапша и Уши», в меню которого легко найти традиционные блюда Вьетнама — это классические супы с рисовой лапшой и пряным бульоном, и рулетики из рисовой бумаги — «нэмы».

Блюдо вьетнамской кухни. СС0

Средний чек: 600 рублей

Адрес: пр. Ленина, 63.

Мексиканская кухня

Несмотря на свою скудную рецептуру (основу составляют различные смешения всего нескольких ингредиентов), в 2010 году национальная кухня Мексики удостоилась чести называться шедевром устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Благодаря своей многовековой истории севиче, такос, татаки и поке получили должное признание.

Блюдо мексиканской кухни. СС0

Попробовать Мексику на вкус возможно в клубе-ресторане «CocoBongo», но только в специально отведенное на это время. Попасть туда раньше шести вечера, увы не получится.

Средний чек: 1000 рублей

Адрес: Павловский тракт, 283-а.

Греческая кухня

Посетив Грецию однажды, туристы просто сходят с ума от блюд средиземноморской кухни и не упустят возможности вернуться туда еще раз, чтобы вспомнить те самые необыкновенные ароматы.

Греческий салат. СС0

У Греции много вкусов, коронные блюда зависят от региона, который был выбран для путешествия: в горных районах предпочитают супы и мясные блюда, а на востоке страны больше любят рыбу.

В профиль ресторана-пивоварни «Vienne Lion» кроме австрийской и немецкой кухонь, входит и греческая. Правда из национальных блюд в меню есть место только греческому салату и знаменитому греческому шашлыку под названием сувлаки.

Средний чек: 750 рублей

Адрес: ул. Песчаная, 83.

Грузинская кухня

Грузинская кухня сама по себе очень вкусная и питательная, но съесть лишнего за столом почти невозможно. Обилие овощей и пряностей делает эту кухню легкой, а кисломолочные напитки и вино нейтрализуют избыток жиров в организме. Другими словами, можно есть и хачапури, и хинкали, и чурчхелу, — главное, в умеренном количестве и не забывая про активный образ жизни.

Блюдо грузинской кухни. СС0

Попробовать блюда одной из древнейших кухонь мира можно в ресторане «Аджика».

Средний чек: 500 рублей

Адрес: пр. Социалистический, 109.

Французская кухня

У большинства людей уровень знаний о кухне Франции сводится к круассанам и лягушачьим лапкам. Но это только малая часть национальных блюд.

Круассан. СС0

Начать увлечение кухней стоит с утреннего рациона среднестатистического жителя Франции: так, француз предпочтет апельсиновый фреш или крепкий кофе в прикуску с горячей выпечкой, которую по классике смазывают сливочным маслом или джемом.

При сырном ресторане «Cafe de Lafe» работает пекарня, в которой изготавливают свежую выпечку по популярным французским рецептам: от знаменитого хрустящего багета до чизкейков.

Средний чек: 950 рублей

Адрес: пр. Социалистический, 46.

Итальянская кухня

Блюда итальянской кухни по праву считаются одними из самых вкусных во всем мире. Гастрономия Италии не ограничивается неаполитанской пиццей или лазаньей: это целая культура, ведь только в этой стране есть настолько большое разнообразие видов пасты, что в них легко потеряться.

Пицца. СС0

Попробовать разобраться в тонкостях можно в ресторане фьюжн-кухни «Тициан». Здесь специализируются не только на пасте, но и на традиционных итальянских блюдах: карпаччо, минестроне, ризотто и многом другом.

Ресторан предупреждает, что для приготовления повара используют продукты, которые могут вызывать аллергию: арахис, аспартам, горчица, диоксид серы, злаки, кунжут, люпин, моллюски, молоко, орехи, ракообразные, рыба, сельдерей, соя, яйца.

Средний чек: 700−1500 рублей

Адрес: пр. Строителей, 117.

Испанская кухня

Испанская национальная кухня складывалась веками, перенимала привычки разных регионов: например, в Каталонии готовят совершенно иначе, нежели, чем в Андалусии. На данный момент кухня Испании достигла такого развития и распространения, что при одном только упоминании названий блюд — паэлья, гаспачо, тапас — пробуждается аппетит.

Гаспачо. СС0

Шеф-повар ресторана «Асадор» угостит традиционными испанскими шедеврами, однако, нужно иметь в виду, что это заведение работает по определенному графику: с понедельника по среду вход для гостей закрыт. С четверга «Асадор» открывает свои двери для желающих полакомиться чем-то необычным.

Средний чек: от 500 рублей

Адрес: Павловский тракт, 251в/2.

Олеся Биклиметова