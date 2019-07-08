Почти в 200 домах в Барнауле снова отключат горячую воду. Карта

Отключения продлятся от 1 до 6 дней. За это время заменят более 1,3 км тепловых сетей.
Когда и где отключат горячую воду
- С 9 июля до 10 июля — 64 многоквартирных дома, детский сад, школа, частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах;
- С 9 июля до 22 июля — 26 многоквартирных домов и две школы по ул. Малахова и Павловский тракт;
- С 11 по 15 июля — дом № 15 по улице Горно-Алтайской;
- С 11 по 15 июля — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;
- С 11 по 15 июля — 20 многоквартирных домов и три детских сада в границах ул. Советской, Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский;
- С 11 по 16 июля — 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе.
Специалисты СГК прорабатывают технические решения таким образом, чтобы работы как можно меньше повлияли на комфорт жителей, отмечают в компании. При возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10−15 раз.
Обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан — нельзя, добавили в СГК.
«Если отталкиваться от нормативного срока службы трубопроводов в 30 лет, износ коммуникаций в Барнауле составляет 54%. За прошедший 2018 год количество порывов на коммуникациях выросло на 7,2% до 1213. А это без малого 91 повреждение на каждые 100 км тепловых сетей в городе», — говорится в сообщении компании.
Напомним, до 15 июля горячее водоснабжение отключили потребителям в квартале улиц Попова — Георгия Исакова — Солнечная поляна — Юрина.