Почти в 200 домах в Барнауле снова отключат горячую воду. Карта

В трех районах Барнаула с 9 июля отключат горячую воду более чем в 150 домах, а также детсадах и школах. Это связано с ремонтом изношенных теплосетей, рассказали в СГК.

Отключения продлятся от 1 до 6 дней. За это время заменят более 1,3 км тепловых сетей.

Когда и где отключат горячую воду

С 9 июля до 10 июля — 64 многоквартирных дома , детский сад , школа , частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах;

детский сад школа частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах; С 9 июля до 22 июля — 26 многоквартирных домов и две школы по ул. Малахова и Павловский тракт;

С 11 по 15 июля — дом № 15 по улице Горно-Алтайской;

С 11 по 15 июля — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

С 11 по 15 июля — 20 многоквартирных домов и три детских сада в границах ул. Советской , Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский;

Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский; С 11 по 16 июля — 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе.

Специалисты СГК прорабатывают технические решения таким образом, чтобы работы как можно меньше повлияли на комфорт жителей, отмечают в компании. При возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10−15 раз.

Обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан — нельзя, добавили в СГК.

«Если отталкиваться от нормативного срока службы трубопроводов в 30 лет, износ коммуникаций в Барнауле составляет 54%. За прошедший 2018 год количество порывов на коммуникациях выросло на 7,2% до 1213. А это без малого 91 повреждение на каждые 100 км тепловых сетей в городе», — говорится в сообщении компании.

Напомним, до 15 июля горячее водоснабжение отключили потребителям в квартале улиц Попова — Георгия Исакова — Солнечная поляна — Юрина.