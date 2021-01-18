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Где в Барнауле заменят теплосети в 2021: карта капремонтов

В рамках капитального ремонта теплосетевое подразделение СГК в Барнауле заменит 3 км трубопроводов на 12 участках. Стоимость этих работ составит 106 миллионов рублей без НДС.

9 участков — это работы на магистральных трубопроводах, 3 — на внутриквартальных сетях. В 2021 году в программу капитального ремонта включены участки на тепловых сетях поселков Пригородный и Южный, которые перешли в зону ответственности СГК в последние полтора года.

Работы будут вестись на улицах Малахова, Чернышевского, П. Сухова, Юрина, Энтузиастов, Балтийской, Деповской, на проспекте Ленина, Павловском тракте, в поселках Пригородный и Южный.

Подробнее — на карте «Ремонты СГК в Барнауле — 2021». Карта будет пополняться, здесь будут отображены все ремонтные участки СГК на теплосетях города на год.


В 2021 году всего компания планирует заменить в рамках ремонтной программы на новые 18 км барнаульских трубопроводов отопления и горячей воды — это и капитальный, и текущие ремонты.

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