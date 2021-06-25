Доставка суши — одна из наиболее популярных услуг, особенно в крупных городах. Существует очень много торговых сетей, но найти вкусные суши в Москве — задача не из легких. Тем более непросто найти заведения, в которых доставка осуществляется совершенно бесплатно. Непросто, но все же возможно.

Суши Мастер

Суши Мастер является торговой сетью, которая вот уже восемь лет специализируется на традиционной японской кухне.

Собственно, в Суши Мастер доставка может быть как платной, так и бесплатной. Все будет зависеть от того, где вы живете и на какую сумму сделан заказ. В одном районе платить за услуги курьера не придется, если заказ сделан на сумму в 699 рублей, а в другом как минимум 1999. В ином случае придется отдать 150−159 рублей.

На доставку у курьера уходит не более одного часа. Соответственно, долго ждать вам не придется. Тем не менее полностью исключать риск задержки нельзя, поэтому если случится нечто непредвиденное, то оператор непременно сообщит вам об этом. Также вы узнаете приблизительное время прибытия курьера.

Плату можно вносить несколькими способами. При оформлении заказа плату можно внести с карьеру Виза или МастерКард. При получении заказа используют наличные или карты Мир, Виза, МастерКард, в зависимости от того, как вам удобнее. Курьер всегда пребывает с терминалом.

Наиболее часто оформляют срочную доставку. В этом случае курьер пребывает за час, но при желании можно указать любое желанное время и в назначенный срок вы получите «свою прелесть». Если вдруг появилось желание прогуляться, то спустя тридцать минут после оформления заказа его можно забрать самостоятельно.

Режим работы у каждого заведения в городе свой, поэтому детали обязательно уточняйте у оператора.

СушиСет

В ресторане СушиСет приём заказов на доставку осуществляется с 10:00 и до 22:45. Стоит отметить, что время принятия заказа на доставку в разных районах может отличаться.

Бесплатная доставка будет осуществляться в зависимости от зоны доставки и суммы минимального заказа, которая требуется для выполнения условий бесплатной доставки. Ознакомиться с условиями можно при выборе зоны доставки.

Если вы живете в радиусе полутора километров от ресторана, то доставка осуществляется всего за сорок пять минут. Если расстояние будет больше, то время доставки необходимо уточнять у оператора. При желании его можно забрать самостоятельно, спустя 15−20 минут.

Тануки

В ресторане Тануки доставка осуществляется совершенно бесплатно, вам необходимо оплатить только заказ. При этом заведение работает двадцать четыре часа в сутки, круглый год. Здесь нет никаких праздников и выходных. А заказ будет доставлен всего за сорок пять минут, возможно даже раньше. Минимальна сумма заказа в пределах МКАДа составляет 990 рублей.

Если вы решите забрать заказ самостоятельно, то получите скидку в пятнадцать процентов. Но оформить заказ нужно как минимум за сорок минут до получения.

ООО «Суши Мастер Столица». ОГРН — 1193123009067. 308009, Белгородская обл, г Белгород, улица Князя Трубецкого, 24, пом. 51. Информация о стоимости действительна на момент публикации.