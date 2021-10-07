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Где в сети можно найти актуальные и свежие новости?

Как узнать, что происходит в мире политики, какие изменения произошли в мире спорта или культуры? Раньше для этого нужно было оформлять подписку на печатные издания — газеты, журналы. Приходилось подстраиваться под расписание новостных телепередач по радио и телевидению. Сегодня все стало проще и удобнее, так как уверенную конкуренцию традиционным СМИ составляют информационные порталы и сервисы в сети. Они предоставляют круглосуточный доступ к данным, которые обновляются каждый день. Воспользоваться этой возможностью может любой пользователь, без регистрации, без платной подписки.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Если вы хотите быть в курсе последних событий в России и в мире, то обязательно посетите новостной сайт smi2.ru. Это федеральный агрегатор новостей, который за годы своего существования доказал надежность. Здесь публикуются только проверенные материалы, так как сервис сотрудничает с 83 источниками новостей из России и стран СНГ:

  • Россия сегодня (РИА Новости);
  • Интерфакс;
  • ТАСС;
  • РБК;
  • КоммерсантЪ;
  • Комсомольская правда;
  • Вести.

Вся информация тщательно проверяется. Для дополнительного удобства читателей и экономии времени новости разбиты на блоки по тематике. Всего представлено 11 тематических разделов. На страницах публикуются материалы о прошедших спортивных сражениях, итогах футбольных матчей. Также освещается тема политики, культуры, бизнеса. Здесь можно узнать, какие успехи достигнуты в борьбе с коронавирусом. Это одна из актуальных ем на данный момент в стране и во всем мире. Вы можете сразу проходить в интересующий вас раздел и изучать статьи, либо знакомиться с лентой на главной странице «Карта дня» формируется автоматически на основании запросов пользователей. Все материалы обновляются каждый день.

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