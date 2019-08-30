Где вкусно? В «Пионере»

В современном мире широкий ассортимент товаров может привести к тому, что шопинг может затянуться надолго. Именно поэтому ТРЦ «Пионер» предусмотрел места, где можно отдохнуть и, конечно же, подкрепиться. Вашему вниманию — обзор самых вкусных мест нашего торгового центра!

Прямо возле главного входа находится кофейня «Пионер». Классическое меню и авторские напитки — здесь вы найдёте свой идеальный напиток. Настоящий островок уюта и спокойствия в нашем ТРЦ! Кстати, в кофейне представлен огромный выбор кондитерской продукции, чтобы не только взбодриться вкусным кофе, но и перекусить.

Вкусное место торгового центра. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Кофейня «My coffee», расположенная на втором этаже ТРЦ, привлекает своим сдержанным, но уютным интерьером, широким выбором кофе и других напитков. Это первая кофейня всемирно известной сети в нашем городе, и она уверенно держит марку. Уникальная особенность «My coffee» в «Пионере» — дизайнерские стаканчики с рисунками от руки. Таких оригинальных и вкусных напитков вы точно больше нигде не найдёте!

Вкусное место торгового центра. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Поднимаемся на четвёртый этаж. Там нас встречает гостеприимная «Хинкальная», душевное место с грузинским колоритом. Лобио, чахохбили, сациви, хачапури и, конечно же, хинкали — если эти слова всё ещё вам не знакомы, то вам сюда. Здесь вкусно накормят и расскажут про все блюда. Только представьте: горячее мясное блюдо, уникальный соус и специи, бокал настоящего грузинского вина — и всё сразу становится лучше!

Вкусное место торгового центра. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Следующая вкусная остановка — «Кинза и Мята». Популярный ресторан с широким выбором блюд разных стран мира. Для дополнения их вкуса в ресторане работает собственная пивоварня: кружка холодного авторского пива — к вашему столу! А ещё здесь для вас живая музыка в исполнении профессиональных артистов. Система скидок и сервис на высшем уровне делают «Кинзу и Мяту» идеальным вариантом для проведения банкета или дня рождения.

Вкусное место торгового центра. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

А для тех, кто всё ещё не определился с вариантом перекуса в нашем ТРЦ, напоминаем: у нас есть огромный фуд-корт, где вы точно найдёте блюдо по вкусу. От американских бургеров до азиатской вок-лапши, выбор поистине огромен. Четвёртый этаж «Пионера» удивляет своим разнообразием.

Вкусное место торгового центра. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Мы позаботимся о том, чтобы домой вы ушли не только с приятными покупками, но и сытыми. В «Пионере» точно будет вкусно!

Ждем вас!

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pioneermall.ru

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