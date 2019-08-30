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Где вкусно? В «Пионере»

В современном мире широкий ассортимент товаров может привести к тому, что шопинг может затянуться надолго. Именно поэтому ТРЦ «Пионер» предусмотрел места, где можно отдохнуть и, конечно же, подкрепиться. Вашему вниманию — обзор самых вкусных мест нашего торгового центра!

Вкусное место торгового центра.
Вкусное место торгового центра.
Фото предоставлено ТРЦ "Пионер"

Прямо возле главного входа находится кофейня «Пионер». Классическое меню и авторские напитки — здесь вы найдёте свой идеальный напиток. Настоящий островок уюта и спокойствия в нашем ТРЦ! Кстати, в кофейне представлен огромный выбор кондитерской продукции, чтобы не только взбодриться вкусным кофе, но и перекусить.

Вкусное место торгового центра.
Вкусное место торгового центра.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Кофейня «My coffee», расположенная на втором этаже ТРЦ, привлекает своим сдержанным, но уютным интерьером, широким выбором кофе и других напитков. Это первая кофейня всемирно известной сети в нашем городе, и она уверенно держит марку. Уникальная особенность «My coffee» в «Пионере» — дизайнерские стаканчики с рисунками от руки. Таких оригинальных и вкусных напитков вы точно больше нигде не найдёте!

Вкусное место торгового центра.
Вкусное место торгового центра.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Поднимаемся на четвёртый этаж. Там нас встречает гостеприимная «Хинкальная», душевное место с грузинским колоритом. Лобио, чахохбили, сациви, хачапури и, конечно же, хинкали — если эти слова всё ещё вам не знакомы, то вам сюда. Здесь вкусно накормят и расскажут про все блюда. Только представьте: горячее мясное блюдо, уникальный соус и специи, бокал настоящего грузинского вина — и всё сразу становится лучше!

Вкусное место торгового центра.
Вкусное место торгового центра.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Следующая вкусная остановка — «Кинза и Мята». Популярный ресторан с широким выбором блюд разных стран мира. Для дополнения их вкуса в ресторане работает собственная пивоварня: кружка холодного авторского пива — к вашему столу! А ещё здесь для вас живая музыка в исполнении профессиональных артистов. Система скидок и сервис на высшем уровне делают «Кинзу и Мяту» идеальным вариантом для проведения банкета или дня рождения.

Вкусное место торгового центра.
Вкусное место торгового центра.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

А для тех, кто всё ещё не определился с вариантом перекуса в нашем ТРЦ, напоминаем: у нас есть огромный фуд-корт, где вы точно найдёте блюдо по вкусу. От американских бургеров до азиатской вок-лапши, выбор поистине огромен. Четвёртый этаж «Пионера» удивляет своим разнообразием.

Вкусное место торгового центра.
Вкусное место торгового центра.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Мы позаботимся о том, чтобы домой вы ушли не только с приятными покупками, но и сытыми. В «Пионере» точно будет вкусно!

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pioneermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

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