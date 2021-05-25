Где взять деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение — займы под залог автотранспорта (легковых и грузовых автомобилей, спецтехники). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Почему бизнес выбирает займы под залог? Быстрое получение денег.

Максимально упрощенная процедура оформления.

Лояльный скоринг.

Возможность досрочного погашения в любой момент.

Пересчет процентов по дням.

Возможность продления срока действия займа.

Возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа

Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Услуги компании представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана лучшей микрофинансовой организацией, по итогам XV ежегодной премии имени П.А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское дело».

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А

Тел. 8−800−100−14−65

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.