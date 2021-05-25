Где взять деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение — займы под залог автотранспорта (легковых и грузовых автомобилей, спецтехники). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.
Почему бизнес выбирает займы под залог?
- Быстрое получение денег.
- Максимально упрощенная процедура оформления.
- Лояльный скоринг.
- Возможность досрочного погашения в любой момент.
- Пересчет процентов по дням.
- Возможность продления срока действия займа.
- Возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа
Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.
Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Услуги компании представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана лучшей микрофинансовой организацией, по итогам XV ежегодной премии имени П.А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское дело».
«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог
Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А
Тел. 8−800−100−14−65
Сайт: vashinvestor.ru
Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.