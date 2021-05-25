25 мая 23°C
﻿
Потребитель
37

Где взять деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора

Удобное решение — займы под залог автотранспорта.
Удобное решение — займы под залог автотранспорта.
ООО МФК «ЦФР ВИ»

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение — займы под залог автотранспорта (легковых и грузовых автомобилей, спецтехники). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Почему бизнес выбирает займы под залог?

  • Быстрое получение денег.
  • Максимально упрощенная процедура оформления.
  • Лояльный скоринг.
  • Возможность досрочного погашения в любой момент.
  • Пересчет процентов по дням.
  • Возможность продления срока действия займа.
  • Возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа

Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Услуги компании представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана лучшей микрофинансовой организацией, по итогам XV ежегодной премии имени П.А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское дело».

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А
Тел. 8−800−100−14−65
Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость