Где взять деньги перед Новым годом? Мы готовы вас выручить!

Практически у каждого россиянина рано или поздно появляются личные задачи или бизнес-проекты, требующие немедленных финансовых вливаний. Накануне праздников такие потребности только возрастают: купить подарки, накрыть новогодний стол или оплатить ресторан, потратиться на развлечения или путешествие. Выручить в такой ситуации может быстрый заём, который без особых трудностей можно получить в ООО МКК «Ваш инвестор».

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Быстрые деньги доступны владельцам транспортных средств: заём выдаётся под залог автомобиля или спецтехники. Компания не требует поручителей, справок и документов, подтверждающих доходы, а ваша кредитная история не влияет на решение о выдаче займа.

Заявку на заём можно отправить, не выходя из дома. Рассмотрение заявки происходит моментально, а вы встречаетесь с менеджером компании лишь для подписания документов и получения наличных. Формат онлайн-займов пользуется всё большей популярностью среди населения и с каждым годом набирает обороты, потому что это удобно, быстро, безопасно и существенно экономит время.

При получении займа под залог автомобиля можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант: оставить автомобиль в своем пользовании, передав на хранение компании только ПТС, либо оставить автомобиль на охраняемой стоянке.

Заём под авто или спецтехнику — это абсолютно безопасно, потому что отношения заёмщика и компании «Ваш инвестор» регулируются прозрачным договором, информация о залоге попадает в официальный источник, а деятельность компании осуществляется в строгом соответствии с законодательством и регулируется Центральным банком Российской Федерации.

Компания «Ваш инвестор» — это надёжный партнёр, услугами которого за 5 лет уже воспользовались более 13000 человек, большая часть из которых стали постоянными клиентами. Филиалы компании действуют в 12 городах России, и их число непрерывно растёт.

Подать онлайн-заявку на заём можно на сайте vashinvestor.ru/loans

ООО МКК «Ваш инвестор» Сайт: vashinvestor.ru Тел. 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный).

Займы предоставляет ООО «Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.



