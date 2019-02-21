Как порадовать своих близких в праздники?

В честь этих праздников рестораны, развлекательные клубы и другие заведения города подготовили привлекательные предложения для барнаульцев.
Предлагаем несколько мест в Барнауле, где можно отпраздновать 23 Февраля и 8 Марта.
- ТЦ «Весна», ул. Малахова, 86-в, 2-й этаж.
- Телефон для бронирования: 22−27−51.
Незабываемые путешествия в нереальность.
Сертификат на 30 минут — от 200 руб.
- Ул. Загородная, 129, тел 65−01−01.
Теплые, уютные подарки для ваших близких из текстиля.
- Ул. Малахова, 138-а.
- Телефон для бронирования столиков: 25−29−24.
Дополнительно: живая музыка, настольные игры.
Средний чек на персону — 1200 руб.
- Ул. Интернациональная, 116.
- Телефон для бронирования столиков: 60−80−31.
Дополнительно: авторская кухня.
Средний чек — 1000 руб.
- Пр. Красноармейский, 112.
- Бронирование столов по телефону: 62−59−58.
Для вас: живой звук и вокал от дуэта «Сирены» и комплименты от шефа.
Средний чек — 1000−1800 руб.
- Пр. Красноармейский, 112.
- Контактный телефон: 8−913−210−7762.
Для вас: скидка 14% на выпечку и кондитерские изделия, детское меню.
Средний чек 50−250 руб.
- Ул. Мерзликина 8-б.
- Контактный телефон: 55−55−60.
Дополнительно: блюда на гриле, шашлык, бургеры.
Средний чек — от 300 руб.
- Пр. Ленина 102-в,
- пр. Социалистический 116.
- Телефоны для бронирования столиков: 60−77−37, 60−34−37.
Дополнительно: европейская, итальянская, кавказская, паназиатская, русская кухни.
Средний чек — 800 руб.
- Ул. Папанинцев, 111.
- Телефон для бронирования столиков: 60−00−90.
Дополнительно: легкая фоновая музыка, европейская кухня.
Средний чек — 1500 руб.
- Пр. Ленина, 20.
- Телефон для бронирования столиков: 60−23−11.
Дополнительно: китайская, европейская кухня, детская комната.
Средний чек — 700 руб.
- Ул. Загородная, 137.
- Телефон для бронирования столиков: 60−80−04.
Дополнительно: европейская, итальянская, кавказская кухни.
Средний чек — 850 руб.
- Пр. Ленина, 44-а.
- Телефон для бронирования столиков" 20−20−20.
Дополнительно: кавказская кухня.
Средний чек — 1000 руб.
- Площадь Победы, 1.
- Телефон для бронирования столиков" 25−13−79.
Дополнительно: живая музыка, танцпол, европейская кухня.
- Пр. Ленина, 10, ТЦ «Ультра».
- Контактный телефон: 53−47−11.
Сувениры и подарки с Алтая, работы народных мастеров.
- Ул. Анатолия, 143.
- Контактный телефон" 99−96−09.
VIP-зал, массажный кабинет, бассейн, русская кухня, заказ столиков.
Информация о ценах действительна на момент публикации