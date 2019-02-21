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Как порадовать своих близких в праздники?

Приближаются праздники День защитника Отечества и Международный женский день. Эти дни принято проводить с близкими и дарить подарки. Как сделать правильный выбор и не огорчить вторую половину?

Как порадовать своих близких в праздники?
Как порадовать своих близких в праздники?
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В честь этих праздников рестораны, развлекательные клубы и другие заведения города подготовили привлекательные предложения для барнаульцев.

Предлагаем несколько мест в Барнауле, где можно отпраздновать 23 Февраля и 8 Марта.

Клуб виртуальной реальности «VR-Club»
  • ТЦ «Весна», ул. Малахова, 86-в, 2-й этаж.
  • Телефон для бронирования: 22−27−51.

Незабываемые путешествия в нереальность.

Сертификат на 30 минут — от 200 руб.

Магазин «Алтайская марка»
  • Ул. Загородная, 129, тел 65−01−01.

Теплые, уютные подарки для ваших близких из текстиля.

Ресторан «Султан»
  • Ул. Малахова, 138-а.
  • Телефон для бронирования столиков: 25−29−24.

Дополнительно: живая музыка, настольные игры.

Средний чек на персону — 1200 руб.

Ресторан Lan Gusto
  • Ул. Интернациональная, 116.
  • Телефон для бронирования столиков: 60−80−31.

Дополнительно: авторская кухня.

Средний чек — 1000 руб.

Ресторан «Ползунов»
  • Пр. Красноармейский, 112.
  • Бронирование столов по телефону: 62−59−58.

Для вас: живой звук и вокал от дуэта «Сирены» и комплименты от шефа.

Средний чек — 1000−1800 руб.

Кофейня «Сметана»
  • Пр. Красноармейский, 112.
  • Контактный телефон: 8−913−210−7762.

Для вас: скидка 14% на выпечку и кондитерские изделия, детское меню.

Средний чек 50−250 руб.

Бургерная Buffalo
  • Ул. Мерзликина 8-б.
  • Контактный телефон: 55−55−60.

Дополнительно: блюда на гриле, шашлык, бургеры.

Средний чек — от 300 руб.

Шашлык-бар «Кинза и мята»
  • Пр. Ленина 102-в,
  • пр. Социалистический 116.
  • Телефоны для бронирования столиков: 60−77−37, 60−34−37.

Дополнительно: европейская, итальянская, кавказская, паназиатская, русская кухни.

Средний чек — 800 руб.

Винный бар In-Vino
  • Ул. Папанинцев, 111.
  • Телефон для бронирования столиков: 60−00−90.

Дополнительно: легкая фоновая музыка, европейская кухня.

Средний чек — 1500 руб.

Ресторан «Русский Shanghai»
  • Пр. Ленина, 20.
  • Телефон для бронирования столиков: 60−23−11.

Дополнительно: китайская, европейская кухня, детская комната.

Средний чек — 700 руб.

Ресторан «Булыгин»
  • Ул. Загородная, 137.
  • Телефон для бронирования столиков: 60−80−04.

Дополнительно: европейская, итальянская, кавказская кухни.

Средний чек — 850 руб.

Ресторан «Пили-Швили»
  • Пр. Ленина, 44-а.
  • Телефон для бронирования столиков" 20−20−20.

Дополнительно: кавказская кухня.

Средний чек — 1000 руб.

Бар-ресторан «Бочкари»
  • Площадь Победы, 1.
  • Телефон для бронирования столиков" 25−13−79.

Дополнительно: живая музыка, танцпол, европейская кухня.

«Шишка-маркет»
  • Пр. Ленина, 10, ТЦ «Ультра».
  • Контактный телефон: 53−47−11.

Сувениры и подарки с Алтая, работы народных мастеров.

Центральные бани
  • Ул. Анатолия, 143.
  • Контактный телефон" 99−96−09.

VIP-зал, массажный кабинет, бассейн, русская кухня, заказ столиков.

Информация о ценах действительна на момент публикации

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