Гендерный баланс: МегаФон сравнил мобильные привычки жителей и жительниц Алтайского края

Между представителями разных полов в цифровой среде царит полное равновесие. Разница между потреблением трафика мужчинами и женщинами Алтайского края составляет всего 2%. Те и другие скачивают 10 гигабайт в месяц примерно. К такому выводу пришли специалисты МегаФона. О том, какие еще закономерности нашли аналитики — в материале altapress.ru.

Фото: СС0 ( предоставлено компанией МегаФон)

Эксперты МегаФона с помощью Big Data проанализировали данные об активности абонентов. Они отметили: солидарность наблюдается и по отношению к sms. Представители обоих полов исключительно редко прибегают к этому способу коммуникации.

В технических предпочтениях аналитики также фиксируют полное единодушие. Три самые популярные модели у всех: Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A и Huawei Y6s. Но представители мужского пола оказались более «старомодными», они на 5% чаще пользуются кнопочными телефонами.

Статистика по звонкам подтверждает распространенное представление, что женщины любят подолгу «висеть» на телефонной трубке. Во всяком случае жительницы региона разговаривают на 36% больше мужчин — в среднем 374 минуты в месяц. Причем с возрастом эта тенденция только усиливается — у поколения 60+ разница составляет уже 71%.

Главные любители электронных книг в крае — тоже женщины. По данным сервиса МегаФон. Книги, они читают в 1,5 раза больше мужчин. Судя по литературным предпочтениям, женщинам нравятся романтические приключения, а мужчинам — миры «меча и магии».

Самым популярным «женским» жанром оказался любовный роман, а «мужским» — героическое фэнтези. При этом сильная половина Алтая, вопреки стереотипам, также интересуется книгами о страстных чувствах — жанр любовного романа занял второе место, опередив даже детективы.