Начинаем с начала — кто такой Герчик?
Для того, чтобы понять, кто такой Герчик, необходимо начинать с самого начала. Один из секретов популярности и успеха Александра — его жизненный путь. На самом деле, он пробивался на вершину собственными силами и умом, без чьей-либо поддержки. Родился Александр в 1971 в Одессе, окончил техникум и учился в институте пищевой промышленности. Затем служба в армии и работа. В 1993 его жизнь круто изменилась — он эмигрировал в США, поселился в Нью-Йорке, познакомился со своей будущей женой и работал таксистом.
В 1996 очередной вираж — в этом году Герчик поступает на четырехмесячные курсы и успешно сдает сложнейший экзамен на получение брокерской лицензии, требовавший правильных ответов на двести пятьдесят вопросов. Затем работал в брокерской компании, занимаясь обслуживанием сделок клиентов на фондовой бирже, пока не перешел в Worldco и не получил собственный торговый счет в управление.
Начало пути
Старт самостоятельной карьеры поначалу не задался — в первые три недели Александр проиграл все средства и был вынужден начинать все сначала. Однако этот урок пошел ему на пользу — он понял, как необходимо относиться к трейдингу, рыночному риску и сформулировал собственные правила самодисциплины. Он стал фиксировать все свои сделки в специальном дневнике, приходил на работу раньше всех и уходил позже всех, тщательно анализировал рыночную ситуацию и разработал собственный набор уникальных торговых стратегий.
В результате напряженной работы появились первые успехи — за год ежедневный оборот его торгового счета вырос более чем в сто раз! С 1998 основной площадкой для Герчика становится NYSE — успешный внутридневной трейдинг позволил ему перейти с командой специалистов из Worldco в инвестиционную компанию Hold Brothers и занять в 2003 году пост управляющего партнера.
На вершине успеха
В 2006 году Герчик превратился в медийную личность — компания CNBC выбрала его одним из участников популярного телевизионного проекта «Воины Уолл-Стрит». Этот выбор был не случайным — Александр победил в отборе, став самым надежным внутридневным трейдером на фондовой бирже из более чем двух тысяч претендентов. В 2012 году он начал сотрудничать с телеканалом РБК, выступая в роли финансового аналитика, стал партнером компаний It Invest и ФИНАМ. Кроме этого, Герчик пишет книги, посвященные трейдингу и инвестированию, читает лекции, проводит семинары, выпускает обучающие видео и ведет большую общественную работу.
2015 год является знаковым — на свет появилась собственная брокерская компания Герчика, обслуживающая физических и юридических лиц, предоставляя им инструменты и платформы для доступа на фондовые и валютные рынки. Герчик енд Ко является не просто очередным брокером — это целая семья продуктов и образовательных программ, помогающие трейдерам с любым уровнем подготовки стать успешными и приумножить свой стартовый капитал.
Разрушаем мифы — Герчик развод?
За более чем двадцать лет активного развития розничного сектора финансового рынка у пользователей успели сложиться несколько мифов, одним из наиболее популярных из которых является убеждение, что трейдинг это развод клиентов. Во многом такое убеждение оправдано — в первые годы формирования сектора на рынке как грибы росли дилинговые центры, использующие мошеннические схемы для прикарманивания денег клиентов. Развод трейдеров мог происходить в самых разнообразных формах — им не выплачивали заработную прибыль, не давали вывести деньги с торгового счета, «сбивали» стоп-лоссы, искусственно расширяли спреды, предоставляли нерыночные котировки.
Однако с течением времени рынок стал постепенно структурироваться — с него ушли мошенники, были выработаны цивилизованные правила работы с клиентами, появилась конкурентная среда и саморегулирующие организации, осуществляющие контроль за работой брокеров. Понятие «трейдинг лохотрон» стало постепенно исчезать из лексикона профессиональных участников рынка. Заслуга Александра Герчика в этом процессе заключается в том, что он с самого начала внедрил в компании американские и европейские нормы работы — прозрачные и одинаковые для всех условия, единые котировки и выплаты денежных средств по первому требованию.
В чем причина такой популярности мифа — «трейдинг лохотрон»?
Проблема новичков на финансовых рынках заключается в том, что они хотят получать все и сейчас, не прикладывая достаточно усилий. Придя к брокеру, они пополняют свой торговый счет и начинают «играть» вместо того, чтобы «работать» и «зарабатывать». В результате следует неизбежный слив депозита, разочарование и уход с рынка. При этом винить в своих неудачах новички предпочитают кого-то, а не себя, разнося по форумам и социальным сетям ставший таким популярным миф — «трейдинг лохотрон».
На самом деле торговля на рынке и инвестирование требует большого опыта, развитых навыков и правильного отношения к работе. Помочь развить все эти качества могут опытные наставники, учебники, обучающие программы и курсы от тех людей, которые уже зарекомендовали себя успешными трейдерами.
Брокерская компания — почему это важно?
Еще одним немаловажным фактором успеха является правильный выбор брокерской компании. Брокер — это тот, кому вы доверяете деньги и получаете исходный ряд котировок для анализа. Он должен предоставлять лучшие услуги, быть эталоном надежности и обладать безупречной репутацией. Компания должна иметь современную торговую инфраструктуру, одинаково понятную как новичкам, так и опытным инвесторам, включающую в себя:
- современный и мощный торговый терминал;
- компетентную службу поддержки клиентов с различными каналами доступа;
- обучающие программы, материалы и многое другое.
Состояние Александра Герчика и почему это важно?
Самая главная черта, которая выделяет Герчика из толпы других трейдеров и управляющих активами — полная открытость. Приходя в проект «Воины Уолл-Стрит» Александр выложил в открытый доступ всю свою статистику торгов за последние восемь лет — информация была тщательно проверена специалистами канала CNBC. Он обнародовал свои налоговые декларации за несколько лет и показал свой особняк в США — никаких секретов от трейдеров!
Сейчас Александр продолжает свою торговую деятельность, является партнером в нескольких управляющих организациях и руководит собственной брокерской компанией. Точный размер доходов не известен, но по налоговым декларациям можно судить о том, что состояние Александра Герчика превышает пять миллионов долларов.
Трейдинг от, А до Я — что это такое?
После триумфального приема книг и учебников, проведения целого цикла лекций Александра Герчика стало понятно, что ответить на все скопившиеся у трейдеров и инвесторов вопросы такими способами не получится. Трейдинг от, А до Я — это уникальный дистанционный курс, рассчитанный на два месяца. Он построен таким образом, что отвечает на самые наболевшие вопросы и поясняет сложные понятия простым языком, доступным для новичков, опытных трейдеров, инвесторов, руководителей компаний, организаций.
Трейдинг от, А до Я — это:
- примерно три часа обучающего времени в неделю;
- возможность получить новые знания и торговые навыки от практикующего и успешного профессионала;
- основы построения собственной торговой стратегии и проверенные временем приемы;
- использование реальных примеров, с которыми вы сталкиваетесь на рынке;
- новые знакомства и друзья.
Что включает в себя программа Трейдинг от, А до Я?
Программа Трейдинг от, А до Я включает в себя следующие основные блоки:
- базовые понятия о финансовых рынках и основных способах отображения рыночной информации;
- правила выбора торгового актива и брокерской компании;
- правила составления торгового плана и управления капиталом;
- формирование индивидуальной стратегии;
- настройка терминала и отображение статистических данных;
- диверсификация и риск-менеджмент.
Брокерская компания Герчика — что необходимо знать трейдеру?
Герчик енд Ко — это динамичная и быстроразвивающаяся компания, ориентированная на обслуживание клиентов из Центральной и Восточной Европы. С момента своего основания она уже покорила немало вершин — в 2015 Герчик енд Ко была удостоена звания «Самым быстрорастущим брокером» от Mena 15th Forex Show и «Прорыв года» от Russian Trading Day Money, а сам Александр стал лучшим спикером. Брокерская компания является членом Международной организации Форекс трейдеров (МОФТ) и Международной финансовой комиссии по защите интересов клиентов — лучшее подтверждение высокого качества всех предоставляемых услуг.
Конкурентные преимущества Герчик и Ко
Главными конкурентными преимуществами брокерской компании на рынке являются:
- прозрачные условия пополнения и вывода средств с торгового счета;
- максимально быстрое проведение транзакций;
- широкий набор активов для трейдинга — валютные пары, контракты на разницу цен, банковские металлы, ценные бумаги и многое другое;
- узкие спрэды и быстрое выполнение заявок;
- удобная и функциональная торговая платформа Герчика;
- возможность торговли через приложения для смартфона;
- возможность использования торговых роботов и алгоритмизированных систем;
- клиентская служба поддержки 24/7 с квалифицированными и компетентными специалистами;
- обучающие программы для новичков, канал на ютьюб Герчика и другие полезные ресурсы;
- конкурсы для демо-счетов с большим призовым фондом.
Отзывы о компании Герчик и Ко от реальных пользователей
Лучше всех о брокерской компании говорят отзывы реальных клиентов — трейдера можно обмануть только один раз, он не будет скрывать это от своих коллег. Специально для вас мы собрали несколько отзывов о Герчик и Ко от проверенных пользователей со специализированных форумов и сайтов.
Александр, 32 года:
Надежная компания и хорошие условия для прибыльной торговли. За три года успел несколько раз вывести прибыль — проблем никогда не возникало. Если есть вопросы — служба поддержки всегда оперативно все решает. Буду сотрудничать и в дальнейшем!
Ольга, 29 лет:
Пришла в компанию Александра после учебы в его образовательном центре — только позитивные эмоции! Торговля идет неплохо — уже выхожу в плюс. И отдельные рекомендации для новичков — учитесь только у Герчика!
Николай, 42 года:
Использую скальпинг и торговых роботов собственной разработки — идеальные условия для алготрейдинга. Задержек и проскальзывания не было, деньги всегда получал точно в срок. Торговая платформа работает без сбоев. Спасибо за сотрудничество.
Олег, 48 лет:
Открыл счет, как только узнал, что Александр основал свою компанию. Герчик Форекс и акции — это лучшие условия на рынке для любого клиента и профессиональный подход во всем! Надеюсь, что также будем работать и дальше, успехов вам.
Татьяна, 21 год:
Я только попробовала сотрудничать с брокером и могу сказать, что осталась довольна. Все точно соответствует торговым условиям и договору. Выплаты не задерживают, служба поддержки всегда отвечает. Спасибо.
Владислав, 24 года:
Надежный брокер и удобный сервис для трейдинга. Это моя третья компания и пока лучший выбор на рынке — по личному опыту и отзывам других пользователей. Всем рекомендую Герчика для работы.