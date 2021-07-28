Александр Герчик — увлекательная фигура в мире трейдинга, которая привлекает к себе внимание не только новичков, но и опытных участников рынка. Впервые мы узнали о нем из американского сериала «Воины Уолл-Стрит» и с тех пор Александр прошел большой путь, создав с нуля популярный образовательный центр Александра Герчика для профессионального обучения трейдингу и брокерскую компанию Герчик енд Ко. За двадцать два года работы в качестве трейдера и инвестора он не имел ни одного убыточного месяца, а школа трейдинга уже выпустила в большой мир тысячи новых имен, которые называют его Учителем и Мастером. В чем секрет его успеха и почему личность Герчика вызывает споры?

Начинаем с начала — кто такой Герчик?

Для того, чтобы понять, кто такой Герчик, необходимо начинать с самого начала. Один из секретов популярности и успеха Александра — его жизненный путь. На самом деле, он пробивался на вершину собственными силами и умом, без чьей-либо поддержки. Родился Александр в 1971 в Одессе, окончил техникум и учился в институте пищевой промышленности. Затем служба в армии и работа. В 1993 его жизнь круто изменилась — он эмигрировал в США, поселился в Нью-Йорке, познакомился со своей будущей женой и работал таксистом.

В 1996 очередной вираж — в этом году Герчик поступает на четырехмесячные курсы и успешно сдает сложнейший экзамен на получение брокерской лицензии, требовавший правильных ответов на двести пятьдесят вопросов. Затем работал в брокерской компании, занимаясь обслуживанием сделок клиентов на фондовой бирже, пока не перешел в Worldco и не получил собственный торговый счет в управление.

Начало пути

Старт самостоятельной карьеры поначалу не задался — в первые три недели Александр проиграл все средства и был вынужден начинать все сначала. Однако этот урок пошел ему на пользу — он понял, как необходимо относиться к трейдингу, рыночному риску и сформулировал собственные правила самодисциплины. Он стал фиксировать все свои сделки в специальном дневнике, приходил на работу раньше всех и уходил позже всех, тщательно анализировал рыночную ситуацию и разработал собственный набор уникальных торговых стратегий.

В результате напряженной работы появились первые успехи — за год ежедневный оборот его торгового счета вырос более чем в сто раз! С 1998 основной площадкой для Герчика становится NYSE — успешный внутридневной трейдинг позволил ему перейти с командой специалистов из Worldco в инвестиционную компанию Hold Brothers и занять в 2003 году пост управляющего партнера.

На вершине успеха

В 2006 году Герчик превратился в медийную личность — компания CNBC выбрала его одним из участников популярного телевизионного проекта «Воины Уолл-Стрит». Этот выбор был не случайным — Александр победил в отборе, став самым надежным внутридневным трейдером на фондовой бирже из более чем двух тысяч претендентов. В 2012 году он начал сотрудничать с телеканалом РБК, выступая в роли финансового аналитика, стал партнером компаний It Invest и ФИНАМ. Кроме этого, Герчик пишет книги, посвященные трейдингу и инвестированию, читает лекции, проводит семинары, выпускает обучающие видео и ведет большую общественную работу.

2015 год является знаковым — на свет появилась собственная брокерская компания Герчика, обслуживающая физических и юридических лиц, предоставляя им инструменты и платформы для доступа на фондовые и валютные рынки. Герчик енд Ко является не просто очередным брокером — это целая семья продуктов и образовательных программ, помогающие трейдерам с любым уровнем подготовки стать успешными и приумножить свой стартовый капитал.

Разрушаем мифы — Герчик развод?

За более чем двадцать лет активного развития розничного сектора финансового рынка у пользователей успели сложиться несколько мифов, одним из наиболее популярных из которых является убеждение, что трейдинг это развод клиентов. Во многом такое убеждение оправдано — в первые годы формирования сектора на рынке как грибы росли дилинговые центры, использующие мошеннические схемы для прикарманивания денег клиентов. Развод трейдеров мог происходить в самых разнообразных формах — им не выплачивали заработную прибыль, не давали вывести деньги с торгового счета, «сбивали» стоп-лоссы, искусственно расширяли спреды, предоставляли нерыночные котировки.

Однако с течением времени рынок стал постепенно структурироваться — с него ушли мошенники, были выработаны цивилизованные правила работы с клиентами, появилась конкурентная среда и саморегулирующие организации, осуществляющие контроль за работой брокеров. Понятие «трейдинг лохотрон» стало постепенно исчезать из лексикона профессиональных участников рынка. Заслуга Александра Герчика в этом процессе заключается в том, что он с самого начала внедрил в компании американские и европейские нормы работы — прозрачные и одинаковые для всех условия, единые котировки и выплаты денежных средств по первому требованию.

В чем причина такой популярности мифа — «трейдинг лохотрон»?

Проблема новичков на финансовых рынках заключается в том, что они хотят получать все и сейчас, не прикладывая достаточно усилий. Придя к брокеру, они пополняют свой торговый счет и начинают «играть» вместо того, чтобы «работать» и «зарабатывать». В результате следует неизбежный слив депозита, разочарование и уход с рынка. При этом винить в своих неудачах новички предпочитают кого-то, а не себя, разнося по форумам и социальным сетям ставший таким популярным миф — «трейдинг лохотрон».

На самом деле торговля на рынке и инвестирование требует большого опыта, развитых навыков и правильного отношения к работе. Помочь развить все эти качества могут опытные наставники, учебники, обучающие программы и курсы от тех людей, которые уже зарекомендовали себя успешными трейдерами.

Брокерская компания — почему это важно?

Еще одним немаловажным фактором успеха является правильный выбор брокерской компании. Брокер — это тот, кому вы доверяете деньги и получаете исходный ряд котировок для анализа. Он должен предоставлять лучшие услуги, быть эталоном надежности и обладать безупречной репутацией. Компания должна иметь современную торговую инфраструктуру, одинаково понятную как новичкам, так и опытным инвесторам, включающую в себя:

современный и мощный торговый терминал;

компетентную службу поддержки клиентов с различными каналами доступа;

обучающие программы , материалы и многое другое.

Состояние Александра Герчика и почему это важно?

Самая главная черта, которая выделяет Герчика из толпы других трейдеров и управляющих активами — полная открытость. Приходя в проект «Воины Уолл-Стрит» Александр выложил в открытый доступ всю свою статистику торгов за последние восемь лет — информация была тщательно проверена специалистами канала CNBC. Он обнародовал свои налоговые декларации за несколько лет и показал свой особняк в США — никаких секретов от трейдеров!

Сейчас Александр продолжает свою торговую деятельность, является партнером в нескольких управляющих организациях и руководит собственной брокерской компанией. Точный размер доходов не известен, но по налоговым декларациям можно судить о том, что состояние Александра Герчика превышает пять миллионов долларов.

Трейдинг от , А до Я — что это такое?

После триумфального приема книг и учебников, проведения целого цикла лекций Александра Герчика стало понятно, что ответить на все скопившиеся у трейдеров и инвесторов вопросы такими способами не получится. Трейдинг от, А до Я — это уникальный дистанционный курс, рассчитанный на два месяца. Он построен таким образом, что отвечает на самые наболевшие вопросы и поясняет сложные понятия простым языком, доступным для новичков, опытных трейдеров, инвесторов, руководителей компаний, организаций.

Трейдинг от, А до Я — это:

примерно три часа обучающего времени в неделю;

возможность получить новые знания и торговые навыки от практикующего и успешного профессионала;

основы построения собственной торговой стратегии и проверенные временем приемы;

использование реальных примеров , с которыми вы сталкиваетесь на рынке;

с которыми вы сталкиваетесь на рынке; новые знакомства и друзья.

Что включает в себя программа Трейдинг от , А до Я?

Программа Трейдинг от, А до Я включает в себя следующие основные блоки:

базовые понятия о финансовых рынках и основных способах отображения рыночной информации; правила выбора торгового актива и брокерской компании; правила составления торгового плана и управления капиталом; формирование индивидуальной стратегии; настройка терминала и отображение статистических данных; диверсификация и риск-менеджмент.

Брокерская компания Герчика — что необходимо знать трейдеру?

Герчик енд Ко — это динамичная и быстроразвивающаяся компания, ориентированная на обслуживание клиентов из Центральной и Восточной Европы. С момента своего основания она уже покорила немало вершин — в 2015 Герчик енд Ко была удостоена звания «Самым быстрорастущим брокером» от Mena 15th Forex Show и «Прорыв года» от Russian Trading Day Money, а сам Александр стал лучшим спикером. Брокерская компания является членом Международной организации Форекс трейдеров (МОФТ) и Международной финансовой комиссии по защите интересов клиентов — лучшее подтверждение высокого качества всех предоставляемых услуг.

Конкурентные преимущества Герчик и Ко

Главными конкурентными преимуществами брокерской компании на рынке являются:

прозрачные условия пополнения и вывода средств с торгового счета;

максимально быстрое проведение транзакций;

широкий набор активов для трейдинга — валютные пары , контракты на разницу цен , банковские металлы , ценные бумаги и многое другое;

контракты на разницу цен банковские металлы ценные бумаги и многое другое; узкие спрэды и быстрое выполнение заявок;

удобная и функциональная торговая платформа Герчика;

возможность торговли через приложения для смартфона;

возможность использования торговых роботов и алгоритмизированных систем;

клиентская служба поддержки 24/7 с квалифицированными и компетентными специалистами;

обучающие программы для новичков , канал на ютьюб Герчика и другие полезные ресурсы;

канал на ютьюб Герчика и другие полезные ресурсы; конкурсы для демо-счетов с большим призовым фондом.

Отзывы о компании Герчик и Ко от реальных пользователей

Лучше всех о брокерской компании говорят отзывы реальных клиентов — трейдера можно обмануть только один раз, он не будет скрывать это от своих коллег. Специально для вас мы собрали несколько отзывов о Герчик и Ко от проверенных пользователей со специализированных форумов и сайтов.