2ГИС снова ищет спецагентов.

В приложении 2ГИС уже доступен квест про город с ценными еженедельными призами!

Запустился второй сезон конкурса «Спецагенты 2ГИС». Это игра для тех, кто хочет лучше узнать свой город и поделиться своими открытиями с миллионами пользователей. Чтобы получить призы, нужно добавлять фото, отзывы и уточнения.

Игра проходит с 9 сентября по 11 октября 2019 года в России, Казахстане и Киргизии. Чтобы принять участие, нужно авторизоваться в 2ГИС, выполнять ежедневные миссии и получать виртуальные награды.

Каждую неделю между теми, кто собрал пять наград, будут разыгрываться подарки. Среди них iPhone XR, электросамокат, PlayStation, часы Apple Watch и другие полезные гаджеты. Все обладатели 20 наград с пометкой конкурса получат диплом и значок спецагента 2ГИС.

Пользователям предстоит добавлять фото зданий, парков и детских площадок, информировать об авариях и перекрытиях дорог, писать отзывы о кофейнях, службах такси, супермаркетах и других организациях города.

Ежедневные миссии будут появляться во вкладке «Мой 2ГИС» в мобильном приложении для iOS и Android. Выполнять задания можно еще и на 2gis.ru, но описания миссий здесь не будет.

В прошлом году в конкурсе спецагентов приняли участие около 1 млн человек из России, Казахстана и Киргизии. Они добавили в 2ГИС 500 000 фото, 250 000 отзывов и 170 000 уточнений.

37-летняя сотрудница фармацевтической компании из Омска Наталья Нитченко стала одним из победителей розыгрыша. Денежный приз — 750 тыс. рублей — она вложила в ремонт дома.

«Когда узнала о выигрыше, сначала не поверила. А потом захлестнул шквал эмоций — радость, удивление, недоумение и даже слезы», — говорит она.

Сегодня Наталья продолжает дополнять карту — особенно часто добавляет в 2ГИС фотографии. За год она добавила в 2ГИС 555 фото, 27 отзывов и 118 уточнений.

«Раньше я не была внимательна к своему городу. Даже не знала, что и где находится. А сейчас появился азарт, и хочется помочь другим», — объясняет Наталья.

27-летний инженер-конструктор из Ульяновска Сергей Похвалов добавил в 2ГИС уже 2211 фото, 129 отзывов и 355 уточнений. В конкурсе он участвовал прежде всего ради удовольствия. Приятным бонусом было то, что фото и отзывы видят миллионы пользователей, а уточнения приносит реальную пользу. Однажды его окликнул владелец маленького магазина, начал благодарить и осыпать комплиментами.

«Я стою и не понимаю — за что? Оказалось, этот магазин появился в 2ГИС после моего уточнения. Народ потянулся, и бизнес сразу пошел в гору», — рассказывает Сергей.

Подробности нового сезона конкурса спецагентов будут появляться в группе «ВКонтакте». Удачной охоты за наградами!