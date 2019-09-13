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2ГИС снова ищет спецагентов

В приложении 2ГИС уже доступен квест про город с ценными еженедельными призами!

2ГИС снова ищет спецагентов.
2ГИС снова ищет спецагентов.
Фото из архива ООО "Городские Информационные Системы"

Запустился второй сезон конкурса «Спецагенты 2ГИС». Это игра для тех, кто хочет лучше узнать свой город и поделиться своими открытиями с миллионами пользователей. Чтобы получить призы, нужно добавлять фото, отзывы и уточнения.

Игра проходит с 9 сентября по 11 октября 2019 года в России, Казахстане и Киргизии. Чтобы принять участие, нужно авторизоваться в 2ГИС, выполнять ежедневные миссии и получать виртуальные награды.

Каждую неделю между теми, кто собрал пять наград, будут разыгрываться подарки. Среди них iPhone XR, электросамокат, PlayStation, часы Apple Watch и другие полезные гаджеты. Все обладатели 20 наград с пометкой конкурса получат диплом и значок спецагента 2ГИС.

Пользователям предстоит добавлять фото зданий, парков и детских площадок, информировать об авариях и перекрытиях дорог, писать отзывы о кофейнях, службах такси, супермаркетах и других организациях города.

Ежедневные миссии будут появляться во вкладке «Мой 2ГИС» в мобильном приложении для iOS и Android. Выполнять задания можно еще и на 2gis.ru, но описания миссий здесь не будет.

В прошлом году в конкурсе спецагентов приняли участие около 1 млн человек из России, Казахстана и Киргизии. Они добавили в 2ГИС 500 000 фото, 250 000 отзывов и 170 000 уточнений.

37-летняя сотрудница фармацевтической компании из Омска Наталья Нитченко стала одним из победителей розыгрыша. Денежный приз — 750 тыс. рублей — она вложила в ремонт дома.

«Когда узнала о выигрыше, сначала не поверила. А потом захлестнул шквал эмоций — радость, удивление, недоумение и даже слезы», — говорит она.

Сегодня Наталья продолжает дополнять карту — особенно часто добавляет в 2ГИС фотографии. За год она добавила в 2ГИС 555 фото, 27 отзывов и 118 уточнений.

«Раньше я не была внимательна к своему городу. Даже не знала, что и где находится. А сейчас появился азарт, и хочется помочь другим», — объясняет Наталья.

27-летний инженер-конструктор из Ульяновска Сергей Похвалов добавил в 2ГИС уже 2211 фото, 129 отзывов и 355 уточнений. В конкурсе он участвовал прежде всего ради удовольствия. Приятным бонусом было то, что фото и отзывы видят миллионы пользователей, а уточнения приносит реальную пользу. Однажды его окликнул владелец маленького магазина, начал благодарить и осыпать комплиментами.

«Я стою и не понимаю — за что? Оказалось, этот магазин появился в 2ГИС после моего уточнения. Народ потянулся, и бизнес сразу пошел в гору», — рассказывает Сергей.

Подробности нового сезона конкурса спецагентов будут появляться в группе «ВКонтакте». Удачной охоты за наградами!

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