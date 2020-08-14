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Instagram-наставник помогает барнаульцам стройматериалами и советами по ремонту

Ремонт — страшное слово. Безболезненно сделать правильно гидроизоляцию, подобрать тепло- или шумоизоляцию без наставника не всегда получается. Но мы нашли тех, кто может помочь.

Фото предоставлено ООО «Группа Компаний «ПАРТИЯ»

В Барнауле появился инстаграм-аккаунт, где простым языком расскажут, как отремонтировать бетон и заделать дыры, не перемазавшись в монтажной пене.

Почему этот профиль заслуживает доверия? Его ведет группа компаний «Партия». Они больше 7 лет занимаются продажей стройматериалов, делают тепло- и гидроизоляцию, а еще ремонтируют различные бетонные конструкции.

Здесь вам бесплатно дадут консультацию индивидуально для каждого случая и научат правильно обращаться с монтажной пеной, герметиком, кровлей, трубной изоляцией.

Здесь вы можете найти полезные советы, истории о разных технических случаях в строительстве и ремонте и способы их решения.

Кстати, сейчас они проводят конкурс, в котором вы можете выиграть приз — лазерный дальномер (электронную рулетку).

Ссылка на конкурс >>

Организатор акции: ООО «Группа компаний «Партия», ОГРН 1162225107637.

Адрес: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 133-в.


Подробнее об организаторе акции, сроках и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно узнать по телефону: 8 (3852)250−690 и ссылке.

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