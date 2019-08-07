Глава «Алтайпригорода» рассказал, когда запустят скорые поезда в Новосибирск и Яровое

Через год-полтора в Алтайском крае могут запустить скорый поезд по маршруту Барнаул-Яровое. Также «Алтайпригород» ищет техническое решение, чтобы, наконец, запустить скорый поезд в Новосибирск. Об этом 7 мая рассказал гендиректор предприятия Владимир Устинов.

В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка".

По словам Устинова, поезд Барнаул-Новосибирск — это мечта. В его запуске есть техническая сложность. В Новосибирске электрички работают на постоянном токе, а в Барнауле на переменном.

И пока нельзя запустить электропоезд без пересадок. Однако в России есть скорый поезд «Ласточка», который ходит в Сочи. Его двигатель позволяет работать и на постоянном токе, и на переменном.

Владимир Устинов,

генеральный директор компании «Алтайпригород»:

Идут разговоры о запуске экспериментального рейса между Новосибирском и Барнаулом. Думаю, в ближайшее время такой поезд появится. Его время в пути составит чуть больше трех часов.

Сейчас запущен электропоезд до Черепанова. По словам Устинова, 5−6 вагонов ежедневно в нем заполнены.

Чтобы запустить скорый поезд в Яровое, требуется закупить вагоны, сообщил он. По плану, это произойдет в течение примерно полутора лет.

Сейчас в Алтайском крае действуют несколько скорых электропоездов. Первому из них — поезду «Калина красная», который ходит в Бийск — в этом году исполняется 10 лет. Также есть поезда «Родные просторы» — в Рубцовск, «Восток» — в Бийск. В прошлом году поезд запустили в Заринск, названия у него пока нет.

По словам Устинова, эти поезда очень востребованы и заполняются на 100%. Билеты на них стоят чуть дешевле, чем на автобусы. Индексация тарифов 1−1,5% в год.