Глава ФАС: за махинации с гречкой можно и посадить на шесть лет

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предупредил, что за картельные сговоры при продаже гречневой крупы можно получить тюремное заключение сроком на 6 лет. Такое заявление он сделал после первых проверок в регионах.

ФАС проводила проверки в 11 российских регионах, в том числе и в таких аграрных, как Алтайский край. Выяснилось, что цена на гречку выросли от 45% до 4,5 раз.

В ведомстве Игоря Артемьева считают, что рост цен на гречку вызван желанием производителей и продавцов поспекулировать на панике. Недобросовестное поведение предпринимателей при этом легко доказывается, пишет РИА «Новости».

Игорь Артемьев,

глава ФАС России:

Если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В декабре прошлого года стоимость 1 кг гречневой крупы в российских магазинах составляла в среднем 69 рублей. В настоящее время она колеблется от 80 до 120 рублей.