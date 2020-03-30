Глава ФАС: за махинации с гречкой можно и посадить на шесть лет

ФАС проводила проверки в 11 российских регионах, в том числе и в таких аграрных, как Алтайский край. Выяснилось, что цена на гречку выросли от 45% до 4,5 раз.
В ведомстве Игоря Артемьева считают, что рост цен на гречку вызван желанием производителей и продавцов поспекулировать на панике. Недобросовестное поведение предпринимателей при этом легко доказывается, пишет РИА «Новости».
Игорь Артемьев,
глава ФАС России:
Если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В декабре прошлого года стоимость 1 кг гречневой крупы в российских магазинах составляла в среднем 69 рублей. В настоящее время она колеблется от 80 до 120 рублей.