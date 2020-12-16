Главные по булочкам. Рассказываем, к кому идти за лучшим хлебом «Аникса»

«Аникс» — одна из первых розничных сетей, где появились пекарни полного цикла. Тесто замешивается, изделия выпекаются в каждом магазине, а не централизованно. За всем процессом приготовления наблюдают покупатели.
Во время «Недели хлеба» для них действовала ежедневная суперскидка на ремесленные хлебы. Кроме того, сотрудники постарались украсить выкладку: готовили панно из теста, караваи, колосья и сами наряжались в русские народные костюмы.
В каждом пятом магазине сети сотрудники организовывали конкурсы, дегустации и даже игры с концертами. Также проходил конкурс на развитие продаж горячей выпечки и хлебов. 18 лучших магазинов получили денежные премии.
Интересен конкурс на лучшие рецепты, изделия по которым войдут в ассортимент магазинов. Пекари предложили 59 новых изделий, но на прилавки попадут только 3 лучших, а их авторы получат премию.
А пока известны имена лучших пекарей сети. Из 600 сотрудников выбрали 45 профессионалов. Каждый из номинантов получил премию и запись в трудовую книжку «Лучший пекарь — 2020».
Некоторые из них рассказали нам о себе и своей работе.
Мадина Дюгаева,
пекарь «Аникса» на ул. Советской Армии, 95:
— Работу нашла пять лет назад по объявлению. И очень этому рада, ведь я люблю то, чем занимаюсь. Победа стала полной неожиданностью, потому что, если честно, я работала не ради конкурса. Просто честно выполняла своё дело.
На работе очень люблю делать хлеб, именно ремесленный, ржано-пшеничный. А дома пеку блины с творогом — несмотря на то что иногда к плите и подходить не хочется. Но на работе такого не бывает: тут хочется больше сделать, больше продать и больше заработать.
Советую браться за дело, которое вам интересно, и относиться к нему со всей серьёзностью, быть ответственным, хорошо ладить с людьми — это важно, иначе работу можно искать всю жизнь.
Елена Потанина,
пекарь «Аникса» на ул. Гущина, 195:
— Работаю седьмой год, пришла по объявлению. Подумала: «Недалеко от дома — хорошо». Да и опыта большого не было. Пришла, и меня быстро обучили, коллеги помогли, поддержали. По образованию я пекарь-кондитер, да и до «Аникса» работала в пекарне, но там стояла на заготовках — фарш, блины пожарить, — теста сильно не касалась.
Но здесь всё по-другому: работаем — один продавец и один пекарь. Выпекаем хлебы, булочки, пирожки, тортики, корзиночки. Больше всего люблю печь хлеб. Всё неплохо получается, но почему-то хлеб очень нравится. Люблю рассматривать новые рецептуры, думать, как обработать их, как сделать, чтобы изделие стало красивее, нравится работать с техкартами.
Нужно любить свою работу: прийти с хорошим настроением и оставить все проблемы на крыльце магазина. Тогда всё будет получаться. Ответственно относиться к делу. Я люблю работать в «Аниксе», с коллективом всё здорово.
Всё так хорошо получается, что у меня появились постоянные покупатели. У клиентов есть любимый вид хлеба, они смотрят, в какую смену он лучше. Приходят специально, спрашивают, когда смена, чтобы покупать именно мой хлеб. Хвалят, на кассе девчонкам говорят: «Лена у вас самая лучшая, вы за неё держитесь, никуда не отпускайте!»
И такие отзывы намного ценнее любой награды. Я так рада, что людям нравится. Я не умею работать плохо. Нужно, чтобы всё было красиво и вкусно. Маме везу только свой хлеб. Она меня очень поддерживает и гордится, что меня выдвинули на «Лучшего пекаря — 2020», всем соседям хвастается.
Евгения Путятина,
пекарь «Аникса» на ул. Балтийской, 65:
— Четыре года назад я искала стабильную работу в сфере общепита — я повар-кондитер и технолог. Пришла в «Аникс» по совету подруги, она сама здесь работала. Без ума от готовки, дома стряпаю тортики, пироженки — люблю сам процесс изготовления. А на работе нравится возиться с различными видами теста. Мои постоянные клиенты очень любят сдобное тесто, хлеб «Артизан», постоянно передают мне благодарности через продавца.
Из-за пандемии многие потеряли работу, но «Аникс» остался стабильным. Всем советую устраиваться именно в такие организации, ведь продуктовые магазины и пекарни всегда будут открыты, что бы ни произошло в мире.
Если вы хотите стать частью команды пекарен «Аникс», обращайтесь в отдел персонала по номеру 8−960−960−65−69 (Елизавета) или по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 5/1