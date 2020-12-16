Главные по булочкам. Рассказываем, к кому идти за лучшим хлебом «Аникса»

В честь Дня хлеба в сети «Аникс» прошёл фестиваль «Неделя хлеба» и состоялся конкурс «Лучший пекарь — 2020». Рассказываем о состязаниях и главных героях праздника — пекарях.

«Аникс» — одна из первых розничных сетей, где появились пекарни полного цикла. Тесто замешивается, изделия выпекаются в каждом магазине, а не централизованно. За всем процессом приготовления наблюдают покупатели.

Во время «Недели хлеба» для них действовала ежедневная суперскидка на ремесленные хлебы. Кроме того, сотрудники постарались украсить выкладку: готовили панно из теста, караваи, колосья и сами наряжались в русские народные костюмы.

День хлеба. Архив сети «Аникс» День хлеба. Архив сети «Аникс» День хлеба. Архив сети «Аникс» День хлеба. Архив сети «Аникс»

В каждом пятом магазине сети сотрудники организовывали конкурсы, дегустации и даже игры с концертами. Также проходил конкурс на развитие продаж горячей выпечки и хлебов. 18 лучших магазинов получили денежные премии.

Интересен конкурс на лучшие рецепты, изделия по которым войдут в ассортимент магазинов. Пекари предложили 59 новых изделий, но на прилавки попадут только 3 лучших, а их авторы получат премию.

День хлеба. Архив сети «Аникс»

А пока известны имена лучших пекарей сети. Из 600 сотрудников выбрали 45 профессионалов. Каждый из номинантов получил премию и запись в трудовую книжку «Лучший пекарь — 2020».

Некоторые из них рассказали нам о себе и своей работе.

Мадина Дюгаева. Дмитрий Лямзин Мадина Дюгаева. Дмитрий Лямзин Мадина Дюгаева. Дмитрий Лямзин

Мадина Дюгаева,

пекарь «Аникса» на ул. Советской Армии , 95:

— Работу нашла пять лет назад по объявлению. И очень этому рада, ведь я люблю то, чем занимаюсь. Победа стала полной неожиданностью, потому что, если честно, я работала не ради конкурса. Просто честно выполняла своё дело. На работе очень люблю делать хлеб, именно ремесленный, ржано-пшеничный. А дома пеку блины с творогом — несмотря на то что иногда к плите и подходить не хочется. Но на работе такого не бывает: тут хочется больше сделать, больше продать и больше заработать. Советую браться за дело, которое вам интересно, и относиться к нему со всей серьёзностью, быть ответственным, хорошо ладить с людьми — это важно, иначе работу можно искать всю жизнь.

Потанина Елена. Дмитрий Лямзин Потанина Елена. Дмитрий Лямзин Потанина Елена. Дмитрий Лямзин Потанина Елена. Дмитрий Лямзин

Елена Потанина,

пекарь «Аникса» на ул. Гущина , 195:

— Работаю седьмой год, пришла по объявлению. Подумала: «Недалеко от дома — хорошо». Да и опыта большого не было. Пришла, и меня быстро обучили, коллеги помогли, поддержали. По образованию я пекарь-кондитер, да и до «Аникса» работала в пекарне, но там стояла на заготовках — фарш, блины пожарить, — теста сильно не касалась. Но здесь всё по-другому: работаем — один продавец и один пекарь. Выпекаем хлебы, булочки, пирожки, тортики, корзиночки. Больше всего люблю печь хлеб. Всё неплохо получается, но почему-то хлеб очень нравится. Люблю рассматривать новые рецептуры, думать, как обработать их, как сделать, чтобы изделие стало красивее, нравится работать с техкартами. Нужно любить свою работу: прий­ти с хорошим настроением и оставить все проблемы на крыльце магазина. Тогда всё будет получаться. Ответственно относиться к делу. Я люблю работать в «Аниксе», с коллективом всё здорово. Всё так хорошо получается, что у меня появились постоянные покупатели. У клиентов есть любимый вид хлеба, они смотрят, в какую смену он лучше. Приходят специально, спрашивают, когда смена, чтобы покупать именно мой хлеб. Хвалят, на кассе девчонкам говорят: «Лена у вас самая лучшая, вы за неё держитесь, никуда не отпускайте!» И такие отзывы намного ценнее любой награды. Я так рада, что людям нравится. Я не умею работать плохо. Нужно, чтобы всё было красиво и вкусно. Маме везу только свой хлеб. Она меня очень поддерживает и гордится, что меня выдвинули на «Лучшего пекаря — 2020», всем соседям хвастается.

Евгения Путятина. Дмитрий Лямзин Евгения Путятина. Дмитрий Лямзин Евгения Путятина. Дмитрий Лямзин

Евгения Путятина,

пекарь «Аникса» на ул. Балтийской , 65:

— Четыре года назад я искала стабильную работу в сфере общепита — я повар-кондитер и технолог. Пришла в «Аникс» по совету подруги, она сама здесь работала. Без ума от готовки, дома стряпаю тортики, пироженки — люблю сам процесс изготовления. А на работе нравится возиться с различными видами теста. Мои постоянные клиенты очень любят сдобное тесто, хлеб «Артизан», постоянно передают мне благодарности через продавца. Из-за пандемии многие потеряли работу, но «Аникс» остался стабильным. Всем советую устраиваться именно в такие организации, ведь продуктовые магазины и пекарни всегда будут открыты, что бы ни произошло в мире.