Главные цели процедуры банкротства.

После возбуждения дела о банкротстве в зависимости от специфики конкретной ситуации и интересов сторон выбираются более эффективные меры:
- ориентированные на «оживление» субъекта и возобновление его экономической активности;
- ориентированные на ликвидацию компании с извлечением самой большой пользы для кредиторов.
Фактически, возможно ещё промежуточное решение с выделением новой фирмы (которая будет развивать часть бизнеса банкрота) и продажей всего остального имущества.
Документальное сопровождение процесса банкротства
Неплатёжеспособность — очень сложный процесс, который состоит из нескольких шагов, более подробно описанных на сайте bankirro.ru. Сложность процедуры банкротства связана не просто с большим количеством этапов, но и внушительным пакетом документации, которую необходимо подготовить в соответствии с требованиями настоящего законодательства. Конечный итог зависит от нескольких факторов:
- строгое соблюдение всех требований и правил к оформлению документов;
- целостность представленных записей;
- соблюдение оговорённых сроков.
Любое упущение приведёт к потере времени и средств, что может иметь решающее значение для банкрота.
Для успешного разрешения ситуации вам необходимо получить поддержку квалифицированного юриста с самого начала при подготовке к процедуре банкротства. Вам нужно выбрать специалиста, который работает давно в данном направлении. Профессионал знает все тонкости и особенности, которые способствуют успешному завершению дела не только для компании-должника, но также для кредитора. Юридическое сопровождение банкротства сэкономит время, выберет более эффективный способ разрешения текущих финансовых проблем.