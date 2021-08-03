Существует ошибочное мнение, что банкротство значит окончательный крах финансово неблагополучного бизнеса или компании. Такое случается часто. Однако чаще цель этой процедуры другая — комплекс процедур, направленных на укрепление финансового состояния компании, восстановление ее эффективной деятельности. Часто обанкротившаяся организация получает полную поддержку и помощь в своей экономической деятельности. Справедливее рассматривать банкротство как одно из самых эффективных средств, позволяющих должникам выйти из кризисного положения, выполнить свои долговые обязательства перед кредиторами и вернуться к полной занятости. Помощниками в таком деле становятся квалифицированные юристы Банкирро .

Главные цели процедуры банкротства. Архив компании «Банкирро»

После возбуждения дела о банкротстве в зависимости от специфики конкретной ситуации и интересов сторон выбираются более эффективные меры:

ориентированные на «оживление» субъекта и возобновление его экономической активности;

ориентированные на ликвидацию компании с извлечением самой большой пользы для кредиторов.

Фактически, возможно ещё промежуточное решение с выделением новой фирмы (которая будет развивать часть бизнеса банкрота) и продажей всего остального имущества.

Документальное сопровождение процесса банкротства

Неплатёжеспособность — очень сложный процесс, который состоит из нескольких шагов, более подробно описанных на сайте bankirro.ru. Сложность процедуры банкротства связана не просто с большим количеством этапов, но и внушительным пакетом документации, которую необходимо подготовить в соответствии с требованиями настоящего законодательства. Конечный итог зависит от нескольких факторов:

строгое соблюдение всех требований и правил к оформлению документов;

целостность представленных записей;

соблюдение оговорённых сроков.

Любое упущение приведёт к потере времени и средств, что может иметь решающее значение для банкрота.

Для успешного разрешения ситуации вам необходимо получить поддержку квалифицированного юриста с самого начала при подготовке к процедуре банкротства. Вам нужно выбрать специалиста, который работает давно в данном направлении. Профессионал знает все тонкости и особенности, которые способствуют успешному завершению дела не только для компании-должника, но также для кредитора. Юридическое сопровождение банкротства сэкономит время, выберет более эффективный способ разрешения текущих финансовых проблем.