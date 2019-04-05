7 главных фактов об отмене зеленой карточки СНИЛС

1 Что делать с моей зеленой карточкой СНИЛС? Она недействительная?

Ваша зеленая пластиковая карточка СНИЛС действительная и сохраняет свое действие. Обменивать ее на другой документ не надо.

А вот новые карточки ПФР больше выдавать не будет — вместо них появятся справки, подтверждающие регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. В этом документе и будет указан страховой номер индивидуального лицевого счета.

Но, так как форма документа еще не утверждена ПФР, то в переходный период будут выдавать уже привычную карточку СНИЛС.