7 главных фактов об отмене зеленой карточки СНИЛС

Ваша зеленая пластиковая карточка СНИЛС действительная и сохраняет свое действие. Обменивать ее на другой документ не надо.
А вот новые карточки ПФР больше выдавать не будет — вместо них появятся справки, подтверждающие регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. В этом документе и будет указан страховой номер индивидуального лицевого счета.
Но, так как форма документа еще не утверждена ПФР, то в переходный период будут выдавать уже привычную карточку СНИЛС.
Напомним, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивается каждому зарегистрированному в ПФР лицу, и на этом счете аккумулируется вся информация для назначения страховой пенсии (и не только для этого).
Успокоим читателей: вся информация совершенно не изменится. Отказ от выдачи карточки СНИЛС никак не повлияет на будущие или существующие пенсии россиян. Карточка нужна для того, чтобы предоставить номер индивидуального лицевого счета организациям, которые его требуют.
Гражданин, поступая на работу, и сейчас обязан представить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Этот документ вы сможете получить в любом территориальном органе ПФР, где бы вы ни находились — нет необходимости обращаться только по месту регистрации. Получить его можно и в многофункциональном центре (МФЦ).
Форма документа еще не утверждена, поэтому сейчас это только карточка СНИЛС.
Как и раньше, после того, как родители зарегистрируют в ЗАГСе рождение ребенка, им надо обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета. Оказание всех госуслуг (включая медицинские) опирается на использование СНИЛСа.
Да. При изменении анкетных данных застрахованному лицу надо сообщить об этом своему работодателю для передачи в Пенсионный фонд РФ либо самому обратиться с заявлением в любой территориальный орган ПФР.
Если документ потерян, вы можете оформить его дубликат, обратившись в любой орган территориального Пенсионного фонда РФ или в МФЦ.
Если вы зарегистрированы на портале госуслуг, можно заполнить заявление о выдаче дубликата в электронной форме, после этого вы получите заявление в электронном виде.
А если вам нужен только номер СНИЛС (а документ не нужен), не забывайте: он указан в вашем личном кабинете на портале госуслуг.
Документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, может быть представлен и в электронном виде, это закреплено законом. Это необходимо с учетом дальнейшего развития межведомственного электронного взаимодействия ПФР и других органов власти.
В будущем, возможно, откажутся и от документа в бумажном виде.
Что это за закон?
Изменения внесены федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как узнать подробности?
- Контактный центр отделения ПФР по Алтайскому краю: 8 (3852) 399−999.
- «Горячая линия» отделения ПФР по Алтайскому краю: (3852) 399−934.
Позвонить можно по любому вопросу, входящему в компетенцию Пенсионного фонда.