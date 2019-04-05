Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 апреля 1°C

7 главных фактов об отмене зеленой карточки СНИЛС

Пенсионный фонд России (ПФР) больше не будет выдавать привычную зеленую карточку СНИЛС. Это следует из закона № 48-ФЗ, вступившего в силу 1 апреля. Что означает это новшество? Повлияет ли оно на пенсии? Надо ли менять карточки? На эти вопросы ответил Вадим Застрожнов, начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Алтайскому краю.

Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС.
Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС.
www.htpp.ru
1 Что делать с моей зеленой карточкой СНИЛС? Она недействительная?

Ваша зеленая пластиковая карточка СНИЛС действительная и сохраняет свое действие. Обменивать ее на другой документ не надо.

А вот новые карточки ПФР больше выдавать не будет — вместо них появятся справки, подтверждающие регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. В этом документе и будет указан страховой номер индивидуального лицевого счета.

Но, так как форма документа еще не утверждена ПФР, то в переходный период будут выдавать уже привычную карточку СНИЛС.

2 Сохранится ли информация для назначения пенсии, отразятся ли эти изменения на размере пенсии?

Напомним, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивается каждому зарегистрированному в ПФР лицу, и на этом счете аккумулируется вся информация для назначения страховой пенсии (и не только для этого).

Успокоим читателей: вся информация совершенно не изменится. Отказ от выдачи карточки СНИЛС никак не повлияет на будущие или существующие пенсии россиян. Карточка нужна для того, чтобы предоставить номер индивидуального лицевого счета организациям, которые его требуют.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0
3 При приеме на работу раньше требовали СНИЛС. Будут ли теперь от меня требовать работодатель СНИЛС и где его взять?

Гражданин, поступая на работу, и сейчас обязан представить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Этот документ вы сможете получить в любом территориальном органе ПФР, где бы вы ни находились — нет необходимости обращаться только по месту регистрации. Получить его можно и в многофункциональном центре (МФЦ).

Форма документа еще не утверждена, поэтому сейчас это только карточка СНИЛС.

4 Родился ребенок. Надо ли для него получать СНИЛС и как это сделать?

Как и раньше, после того, как родители зарегистрируют в ЗАГСе рождение ребенка, им надо обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета. Оказание всех госуслуг (включая медицинские) опирается на использование СНИЛСа.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.
5 Человек сменил фамилию. Надо ли ему что-то делать с его СНИЛСом?

Да. При изменении анкетных данных застрахованному лицу надо сообщить об этом своему работодателю для передачи в Пенсионный фонд РФ либо самому обратиться с заявлением в любой территориальный орган ПФР.

6 Если потерял документ, что мне делать?

Если документ потерян, вы можете оформить его дубликат, обратившись в любой орган территориального Пенсионного фонда РФ или в МФЦ.

Если вы зарегистрированы на портале госуслуг, можно заполнить заявление о выдаче дубликата в электронной форме, после этого вы получите заявление в электронном виде.

А если вам нужен только номер СНИЛС (а документ не нужен), не забывайте: он указан в вашем личном кабинете на портале госуслуг.

Документы.
Документы.
СС0
7 Зачем нужно было что-то менять, если справки в бумажном виде все равно остаются?

Документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, может быть представлен и в электронном виде, это закреплено законом. Это необходимо с учетом дальнейшего развития межведомственного электронного взаимодействия ПФР и других органов власти.

В будущем, возможно, откажутся и от документа в бумажном виде.

Что это за закон?

Изменения внесены федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как узнать подробности?

  • Контактный центр отделения ПФР по Алтайскому краю: 8 (3852) 399−999.
  • «Горячая линия» отделения ПФР по Алтайскому краю: (3852) 399−934.

Позвонить можно по любому вопросу, входящему в компетенцию Пенсионного фонда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость