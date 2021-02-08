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8 февраля
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Потребитель

Главный российский трезвенник выступил за запрет продажи алкоголя в продуктовых магазинах

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил усложнить доступ граждан к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов, в том числе к водке.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Автор инициативы считает, что следует полностью запретить продажу товара в обычных продуктовых магазинах. Идею Хамзаев объяснил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову, пишет RT.

По его мнению, в настоящее время торговые площади с крепким алкоголем исполняют рекламную функцию. В том числе бутылки видят дети, с которыми родители пришли в супермаркет за покупками. В связи с этим, уверен член ОП, право на торговлю крепким алкоголем следует оставить только для специализированных торговых точек.

Хамзаев одновременно является главой «Трезвой России», это не первая его инициатива, направленная против продажи и рекламы алкоголя, пишет Lenta.ru. Ранее он предлагал полностью запретить детское шампанское и другую имитирующую алкогольные напитки продукцию.

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