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GO за LEGO! В «Пятёрочке» стартовала акция «Встречайся с воображением»

Совершая покупки и собирая наклейки, можно создать собственную коллекцию конструктора LEGO*

LEGO в «Пятёрочке» (скриншот видео).
LEGO в «Пятёрочке» (скриншот видео).
Торговая сеть «Пятёрочка».

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией «LEGO® Россия» запустили яркую акцию «Встречайся с воображением». С 29 сентября по 31 декабря 2020 года в магазинах торговой сети покупателям предлагают всемирно известный конструктор со скидкой до 89%. В акции участвуют линейки LEGO® City, LEGO® Friends, LEGO® DUPLO®, LEGO® Ninjago и LEGO® Creator.

Попасть в мир воображения очень просто. Для этого достаточно совершать покупки в магазинах «Пятёрочка» с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке на карту лояльности начисляется одна наклейка. Баланс необычных бонусов для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

LEGO в «Пятёрочке» (скриншот видео).
LEGO в «Пятёрочке» (скриншот видео).
Торговая сеть «Пятёрочка».

В течение трех месяцев гости магазинов могут копить наклейки на понравившийся набор LEGO или приобрести в итоге их все. Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким. Сделать это можно с помощью мобильного приложения торговой сети.

В рамках акции планируются совместные активности с популярными YouTube-блогерами, а также фотоконкурс в социальных сетях.

Но и это еще не все: специально в рамках акции была разработана игра с элементами дополненной реальности «Пятёрочка.LEGO» (доступно в App Store и Google Play). Игроки будут проходить специальные миссии и за счет этого повышать свой уровень, а за достижение определенных уровней — получать призы, а также новые игровые элементы.

LEGO в «Пятёрочке» (скриншот видео).
LEGO в «Пятёрочке» (скриншот видео).
Торговая сеть «Пятёрочка».

Оксана Трофимова,
директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка»:

— Наши тематические акции с игровой механикой всегда находили большой отклик у наших покупателей. Мы приглашаем всех родителей и детей открыть дверь в мир воображения вместе с наборами LEGO! Надеемся, наша новая акция станет увлекательным приключением для каждой семьи.

Подробные условия участия в акции и получения призов на сайте lego.5ka.ru

* LEGO (ле́го, от дат. Leg-godt — «играй хорошо») — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.

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