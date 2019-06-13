Годовое собрание акционеров компании «Россети Сибирь»: курс на стабильный рост

Сегодня, 13 июня 2019 года, в Красноярске состоялось годовое Общее собрание акционеров Россети Сибирь (ПАО «МРСК Сибири») под председательством Главного Советника ПАО «Россети», Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» Юрия Гончарова. Открывая собрание, он отметил стабильное финансово-экономическое положение МРСК Сибири как значимого участника группы компаний «Россети». Второй год подряд Общество показывает положительный финансовый результат.

Генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин в выступлении перед акционерами отметил движение компании к постепенному повышению финансового результата: 1,1 миллиард рублей чистой прибыли в 2019-ом и 1,3 миллиард рублей — в 2020 году.

Павел Акилин,

Генеральный директор компании «Россети Сибирь»:

Такие темпы роста позволят нам развивать электросетевой комплекс, опережая потребности регионов. Рынок уже хорошо отреагировал на нашу успешную работу: в начале 2019 года акции компании выросли на 65% и «пробили» пятилетний максимум стоимости. Их рост продолжается. Ключевым направлением в работе менеджмента стала реализация в 2018 году крупнейшей инвестиционной программы в 13 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем, например, в 2016 году. Мы ввели в эксплуатацию более четырех тысяч километров линий электропередачи и 995 МВА трансформаторной мощности, необходимые для развития регионов. В Алтайском крае компания сдала в эксплуатацию электросетевой комплекс «Белокуриха-2» — подстанцию 110 кВ и линию электропередачи 110 кВ. К слову, эту линию в горах специалисты «Алтайэнерго» построили собственными силами — впервые в истории филиала.

Компания «Россети Сибирь» — флагман цифровой трансформации электроэнергетики девяти сибирских регионов. В 2018 году был открыт один из самых современных в стране цифровой Центр управления сетями. В настоящее время одновременно реализуется 15 пилотных проектов во всех регионах присутствия: строится 6 цифровых подстанций и создается 9 цифровых районов электрических сетей (РЭС). В Алтайском филиале завершается проектирование цифровой подстанции «Прудская» и цифрового Павловского РЭС. Установлено более 40 реклоузеров.

Консолидация сетевых активов — это еще один приоритет в деятельности Общества. В 2018 году Общество приобрело и взяло в аренду 2 210 МВА трансформаторной мощности и 9 722 км линий электропередачи. Крупнейшие «приобретения» Россетей — это взятие в доверительное управление пакета акций в январе 2018 года АО «РЭС» и АО «Электромагистраль» в Новосибирской области, а также аренда компанией ПАО «МРСК Сибири» («Россети Сибирь») имущественного комплекса АО «Улан-Удэ Энерго» (с 1 января 2019 года), с правом последующего выкупа. Реализация данных мероприятий позволила повысить надежность электросетей и снизить потери электроэнергии. На базе «Алтайэнерго» за прошедший год уже консолидировано 392 линий электропередачи и 245 трансформаторных подстанций. ВА 2019 году эта работа будет завершена.