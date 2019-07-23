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Годовой отчет компании «Россети Сибирь» завоевал «золото»

Главный отчетный документ 2018 года компании «Россети Сибирь» завоевал «золото» на международном конкурсе LACP 2018 Vision Awards, получив 98 баллов из 100 возможных.

Международное экспертное сообщество высоко оценило документ по всем критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, содержательная часть, финансовая отчетность, креативность, ясность идеи и доступность информации. Годовой отчет компании «Россети Сибирь» получил 98 баллов из 100 возможных.

LACP 2018 Vision Awards — это престижный специализированный международный конкурс годовых отчетов. В этом году в нем приняли участие около 1000 крупных компаний и транснациональных корпораций из более чем 20 стран мира.

Россети Сибирь участвовали в конкурсе впервые, сразу оказались в 20-ке лучших отчетов всех российских компаний и получили «золото» среди диджитал-отчетов энергетических компаний со всего мира.

Павел Акилин,
генеральный директор Россети Сибирь:

Высокий уровень наших документов и раньше отмечался авторитетными российскими и зарубежными экспертными организациями. Так, год назад мы получили наивысшую платиновую награду международного конкурса MarCom Awards, что тоже очень приятно. А в этом году — «золото» специализированного конкурса. Признание независимых международных экспертов — это свидетельство высокой оценки нашей работы и соответствия годового отчета Россети Сибирь международным стандартам раскрытия информации. Отдельно выражаю признательность всем сотрудникам, приложившим свои умения и творческие способности при разработке годового отчета. Благодаря вашему профессионализму мы смогли наилучшим образом донести информацию о работе всей компании в 2018 году.

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