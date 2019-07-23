Годовой отчет компании «Россети Сибирь» завоевал «золото»

Международное экспертное сообщество высоко оценило документ по всем критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, содержательная часть, финансовая отчетность, креативность, ясность идеи и доступность информации. Годовой отчет компании «Россети Сибирь» получил 98 баллов из 100 возможных.
LACP 2018 Vision Awards — это престижный специализированный международный конкурс годовых отчетов. В этом году в нем приняли участие около 1000 крупных компаний и транснациональных корпораций из более чем 20 стран мира.
Россети Сибирь участвовали в конкурсе впервые, сразу оказались в 20-ке лучших отчетов всех российских компаний и получили «золото» среди диджитал-отчетов энергетических компаний со всего мира.
Павел Акилин,
генеральный директор Россети Сибирь:
Высокий уровень наших документов и раньше отмечался авторитетными российскими и зарубежными экспертными организациями. Так, год назад мы получили наивысшую платиновую награду международного конкурса MarCom Awards, что тоже очень приятно. А в этом году — «золото» специализированного конкурса. Признание независимых международных экспертов — это свидетельство высокой оценки нашей работы и соответствия годового отчета Россети Сибирь международным стандартам раскрытия информации. Отдельно выражаю признательность всем сотрудникам, приложившим свои умения и творческие способности при разработке годового отчета. Благодаря вашему профессионализму мы смогли наилучшим образом донести информацию о работе всей компании в 2018 году.