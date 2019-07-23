Годовой отчет компании «Россети Сибирь» завоевал «золото»

Международное экспертное сообщество высоко оценило документ по всем критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, содержательная часть, финансовая отчетность, креативность, ясность идеи и доступность информации. Годовой отчет компании «Россети Сибирь» получил 98 баллов из 100 возможных.

LACP 2018 Vision Awards — это престижный специализированный международный конкурс годовых отчетов. В этом году в нем приняли участие около 1000 крупных компаний и транснациональных корпораций из более чем 20 стран мира.

Россети Сибирь участвовали в конкурсе впервые, сразу оказались в 20-ке лучших отчетов всех российских компаний и получили «золото» среди диджитал-отчетов энергетических компаний со всего мира.

Павел Акилин,

генеральный директор Россети Сибирь: