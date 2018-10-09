Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Потребитель
67

Google закрывает свою социальную сеть

Компания Google сообщила, что закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+ в 2019 году. Проект продолжит работать лишь в формате платформы для корпоративного общения, пишет РБК.

Google
Google
СС0

Закрытие займет 10 месяцев, пишет РИА Новости.

Это решение в компании приняли из-за низкой популярности пользовательской версии Google+. Согласно анализу, 90% посетителей проводили в соцсети не больше пяти секунд.

Также в компании отметили об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные около 500 тысяч пользовательских аккаунтов.

Ошибка в уровне конфиденциальности существовала с 2015 по 2018 год. Ее обнаружили и ликвидировали в марте, когда проводили исследование безопасности.

Участникам соцсети дадут время перенести данные на другие платформы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка