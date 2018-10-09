Google закрывает свою социальную сеть

Компания Google сообщила, что закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+ в 2019 году. Проект продолжит работать лишь в формате платформы для корпоративного общения, пишет РБК .

Закрытие займет 10 месяцев, пишет РИА Новости.

Это решение в компании приняли из-за низкой популярности пользовательской версии Google+. Согласно анализу, 90% посетителей проводили в соцсети не больше пяти секунд.

Также в компании отметили об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные около 500 тысяч пользовательских аккаунтов.

Ошибка в уровне конфиденциальности существовала с 2015 по 2018 год. Ее обнаружили и ликвидировали в марте, когда проводили исследование безопасности.



Участникам соцсети дадут время перенести данные на другие платформы.