«Горная аптека» предлагает горячие праздничные пироги

Сделаем быстро и вкусно, а при заказе от 1000 рублей привезем бесплатно. Пироги также доступны для самовывоза.
Заказ по телефонам: 53−62−67, +7 (962) 793−1007.
Украсьте свой праздничный стол настоящим бриллиантом сибирской кухни. Аппетитные горячие пироги из тонкого теста и с большим количеством начинки — от ресторации сибирской кухни «Горная аптека».
Сделаем быстро и вкусно, а при заказе от 1000 рублей привезем бесплатно. Пироги также доступны для самовывоза.
Заказ по телефонам: 53−62−67, +7 (962) 793−1007.
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