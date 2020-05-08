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«Горная аптека» предлагает горячие праздничные пироги

Украсьте свой праздничный стол настоящим бриллиантом сибирской кухни. Аппетитные горячие пироги из тонкого теста и с большим количеством начинки — от ресторации сибирской кухни «Горная аптека».

«Горная аптека»

Сделаем быстро и вкусно, а при заказе от 1000 рублей привезем бесплатно. Пироги также доступны для самовывоза.

Заказ по телефонам: 53−62−67, +7 (962) 793−1007.

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