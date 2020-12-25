Горнолыжный курорт «Манжерок» ожидает туристический бум

Горнолыжный курорт « Манжерок » открыл зимний сезон при полном соблюдении норм, утвержденных Роспотребнадзором, и принимает гостей и туристов в горнолыжной локации, окутанной тайнами и легендами. Провести время здесь — выбор тех, кто хочет не только покататься на горных лыжах или сноуборде, но и прикоснуться к природе в первозданном виде, открыть для себя Алтай.

«Манжерок» ожидает увеличения количества туристов в этом году, бронирования идут полным ходом. Это связано как с улучшением инфраструктурных и технических активов курорта, так и с локдауном в европейских странах. Планируется, что за зиму 2020−2021 «Манжерок» примет 50 тыс. гостей. В прошлом сезоне эта цифра составила 36 тысяч.

Горнолыжный курорт «Манжерок» открыл зимний сезон. Всесезонный курорт «Манжерок»

Иван Морозов,

председатель совета директоров курорта:

— Курорт развивается и идет в ногу со временем. Спрос, который мы фиксируем, обусловлен теми изменениями, которые удалось реализовать за счет новой концепции развития. В прошлом году установили первый в Республике Алтай гондольный подъемник «Доппельмайр», который перевозит 2,4 тыс. гостей в час. В этом году запустили самый длинный ленточный подъемник (траволатор) в России, пропускная способность которого — 1800 человек в час, а длина — 300 м. Также увеличили протяженность трасс с 4 до более 8 км. Улучшили качество снега и увеличили продолжительность сезона за счет реализации механической системы оснежения. Теперь доступны черная трасса (длиной 1200 м) — для самых рискованных, красная трасса (протяженностью 2100 м) — для опытных райдеров, а также трасса фрирайда для любителей настоящего экстрима. Все трассы прошли сертификацию и получили паспорт соответствия стандартам FIS. Буквально на днях мы запускаем сноупарк для самых маленьких сноубордистов, каток и три собственных пункта проката оборудования, где предусмотрена экипировка премиум-класса для продвинутых горнолыжников и сноубордистов. А уже в новом году заработает взрослый сноупарк, который позволит любителям экстрима ежедневно оттачивать мастерство и добавлять в свой арсенал новые трюки. На курорте соблюдаются необходимые санитарные нормы в полном соответствии с требованиями регионального отделения Роспотребнадзора".

Горнолыжный курорт «Манжерок» открыл зимний сезон. Всесезонный курорт «Манжерок» Горнолыжный курорт «Манжерок» открыл зимний сезон. Всесезонный курорт «Манжерок» Горнолыжный курорт «Манжерок» открыл зимний сезон. Всесезонный курорт «Манжерок» Горнолыжный курорт «Манжерок» открыл зимний сезон. Всесезонный курорт «Манжерок»

Село Манжерок известно еще с советских времен. Эстрадная певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха, исполнившая песню «Манжерок», прославила это место и сделала его популярным среди всех любителей природы и алтайских походов. В наши дни одноименный курорт активно развивается и привлекает своей сказочной природой все больше активных райдеров и путешественников.

Горнолыжный курорт «Манжерок» открыл зимний сезон. Всесезонный курорт «Манжерок»

Справка

Всесезонный курорт «Манжерок» располагается в экологически чистой заповедной зоне у подножья знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай. Протяженность трасс более 8000 м с перепадом высот до 550 м, детская 100-метровая трасса с пологим склоном и беби-лифтом, школа горнолыжного спорта для взрослых и детей от 3-х лет, прокат оборудования (горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи), трасса для беговых лыж по озеру Манжерокское 2500 м, тюбинговая трасса 180 м, новая гондольная канатная дорога протяженностью 2 516 м с бесконтактной оплатой. Дополнительно: гостиничный комплекс из 7 корпусов, сувенирный городок, ресторан «Горный» и >5 точек питания, банный комплекс, спортивный зал. Как добраться >>