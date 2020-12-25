Горнолыжный курорт «Манжерок» ожидает туристический бум

«Манжерок» ожидает увеличения количества туристов в этом году, бронирования идут полным ходом. Это связано как с улучшением инфраструктурных и технических активов курорта, так и с локдауном в европейских странах. Планируется, что за зиму 2020−2021 «Манжерок» примет 50 тыс. гостей. В прошлом сезоне эта цифра составила 36 тысяч.
Иван Морозов,
председатель совета директоров курорта:
— Курорт развивается и идет в ногу со временем. Спрос, который мы фиксируем, обусловлен теми изменениями, которые удалось реализовать за счет новой концепции развития. В прошлом году установили первый в Республике Алтай гондольный подъемник «Доппельмайр», который перевозит 2,4 тыс. гостей в час. В этом году запустили самый длинный ленточный подъемник (траволатор) в России, пропускная способность которого — 1800 человек в час, а длина — 300 м.
Также увеличили протяженность трасс с 4 до более 8 км. Улучшили качество снега и увеличили продолжительность сезона за счет реализации механической системы оснежения. Теперь доступны черная трасса (длиной 1200 м) — для самых рискованных, красная трасса (протяженностью 2100 м) — для опытных райдеров, а также трасса фрирайда для любителей настоящего экстрима. Все трассы прошли сертификацию и получили паспорт соответствия стандартам FIS.
Буквально на днях мы запускаем сноупарк для самых маленьких сноубордистов, каток и три собственных пункта проката оборудования, где предусмотрена экипировка премиум-класса для продвинутых горнолыжников и сноубордистов. А уже в новом году заработает взрослый сноупарк, который позволит любителям экстрима ежедневно оттачивать мастерство и добавлять в свой арсенал новые трюки.
На курорте соблюдаются необходимые санитарные нормы в полном соответствии с требованиями регионального отделения Роспотребнадзора".
Село Манжерок известно еще с советских времен. Эстрадная певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха, исполнившая песню «Манжерок», прославила это место и сделала его популярным среди всех любителей природы и алтайских походов. В наши дни одноименный курорт активно развивается и привлекает своей сказочной природой все больше активных райдеров и путешественников.
Справка
Всесезонный курорт «Манжерок» располагается в экологически чистой заповедной зоне у подножья знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай. Протяженность трасс более 8000 м с перепадом высот до 550 м, детская 100-метровая трасса с пологим склоном и беби-лифтом, школа горнолыжного спорта для взрослых и детей от 3-х лет, прокат оборудования (горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи), трасса для беговых лыж по озеру Манжерокское 2500 м, тюбинговая трасса 180 м, новая гондольная канатная дорога протяженностью 2 516 м с бесконтактной оплатой. Дополнительно: гостиничный комплекс из 7 корпусов, сувенирный городок, ресторан «Горный» и >5 точек питания, банный комплекс, спортивный зал. Как добраться >>