«Город мог навсегда потерять особняк». От какой катастрофы новый подрядчик спас многострадальный «Русский чай»

Дом купца Шадрина, в котором когда-то располагался ресторан «Русский чай», много лет «ходил по рукам». Сейчас восстановлением памятника архитектуры федерального значения занимается новый генподрядчик — компания «Селф». В ходе работ строителям пришлось столкнуться с массой неприятных сюрпризов, таящихся в старом особняке. «Русский чай» в любой момент мог рухнуть. О сложной работе, ответственности и оптимизме новых владельцев — в репортаже altapress.ru.

Экскурсия по историческому объекту

«Русский чай» уже на протяжении долгих лет прячется за глухим забором. За ним — просторный двор, знаменитые деревянные ворота с резными узорами и сам Дом купца Шадрина. Красивый фасад некогда величественного здания закрыт лесами. В 2021-м многострадальный «Русский чай» в очередной раз выставили на аукцион. Судьба особняка решилась в начале мая этого года. У дома появился новый хозяин, а вместе с ним на объект зашел генподрядчик. С тех пор за высоким забором кипит работа.

На ознакомительную экскурсию идем вместе с представителем генподрядной организации Владиславом Шонией.

Владислав Шония. Анна Зайкова

Владислав Шония,

представитель генподрядчика:

— Особняк нам достался в очень плачевном состоянии. Мы были готовы к тяжелым работам по восстановлению, но не ожидали, что здание будет в таком плохом состоянии. Мы едва успели. Еще немного и город мог навсегда потерять особняк.

Справка Дом купца Шадрина — памятник архитектуры федерального значения. Это двухэтажный исторический особняк площадью 825 кв. м, который стоит на участке в 1 тыс. кв. м на пр. Красноармейский, 8. Здание до сих пор остается одним из важнейших символов Барнаула. Особняк был построен в 1913 году. Яркая архитектура фасадов придает ему дворцовый вид. В деревянном здании в стиле модерн в начале XX века жил сам Щадрин с семьей, при советской власти здесь размещались различные учреждения, а потом популярное кафе «Русский чай». В 1976—1978 годах объект был реконструирован после пожара (архитектор А.П. Долнаков). Окно под балконом главного фасада заменено дверным проемом. В восточной части дома была сооружена лестница.

Дом купца Шадрина — памятник архитектуры федерального значения. Анна Зайкова

Что ни день , то открытие

Сейчас в особняке ведутся противоаварийные работы. И если бы не новый владелец, довольно скоро Барнаул утратил бы уникальный памятник дореволюционной архитектуры.

Наблюдением за объектом несколько лет занимался руководитель творческой мастерской «Классика» Александр Деринг.

Александр Деринг,

архитектор:

— Когда я вернулся в особняк, передо мной открылась печальная картина. Выяснилось, что повреждены несущие конструкции, поэтому нам было важно как можно быстрее начать противоаварийные работы. Сейчас перед нами непростая задача — спасти особняк от разрушений, после чего мы уже сможем получить разрешение на реконструкцию, реставрацию и приспособление под современное использование здания.

Дом купца Шадрина — памятник архитектуры федерального значения. Анна Зайкова

Генподрядчик отмечает, что помимо основных работ, постепенно ведется подготовка к разработке будущего проекта.

Владислав Шония,

представитель генподрядчика:

— Мы продолжаем детально обследовать объект, решаем, какие материалы будут использоваться. Уже сделаны так называемые «выкрасы», чтобы не допустить отступления от первоначального цвета фасада особняка.

К тому же, отмечает собеседник, каждый день открываются все новые сюрпризы. При детальном осмотре стало очевидно: время не пощадило здание. Вдобавок были довольно длительные периоды, когда памятником архитектуры никто не занимался, поэтому он постепенно пришел в упадок.

Дом купца Шадрина — памятник архитектуры федерального значения. Анна Зайкова

Затраты на работы по восстановлению Дома купца Шадрина уже выросли минимум в три раза по сравнению с первоначальной сметой. Точную сумму бизнесмен не называет, ссылаясь на коммерческую тайну, но поясняет, что это уже десятки миллионов. Дальше — подчеркивает он — будет больше.

Позади Дома купца Шадрина размещается пристройка-новодел. Избавляться от не не будут. Наоборот, в ней также проводятся работы по восстановлению.

Будущее «Русского чая»

Собеседник продолжает: особняк со сложной судьбой ждут большие перемены. После завершения противоаварийных работ будет подготовлен проект восстановления, после чего предстоит получить разрешение на реконструкцию и приспособление объекта к современному использованию.

В Доме купца Шадрина планируется открыть хороший ресторан. С одной стороны, собственник сохранит исторический объект, с другой — даст ему новую жизнь и встроит в архитектурное и экономическое полотно современного Барнаула.

Владислав Шония. Анна Зайкова

Владислав Шония,

представитель генподрядчика:

— В любом проекте должна быть коммерческая составляющая. Бизнесу по-другому нельзя. Никто не готов отдавать баснословные деньги в пустоту. И это логично, поэтому наши проекты не только преображают окружающее пространство с учетом пожеланий людей, но и наполняются функционалом. «Русский чай» для барнаульцев — знаковое, историческое место, это памятник архитектуры, поэтому мы сделаем все для того, чтобы вернуть ему первоначальный вид. Но в то же время, хотим осовременить его и наполнить новыми смыслами.

Теперь у здания есть будущее. «Русский чай» оживет. Сюда начнут приходить жители краевой столицы.

Дом купца Шадрина — памятник архитектуры федерального значения. Анна Зайкова

Владислав Шония,

представитель генподрядчика:

— Ресторан с одноименным названием разместиться на двух этажах здания. Важно, что здесь сохранятся концепция и антураж «Русского чая». Его наполнят сибирским духом, а повара будут готовить только аутентичные блюда исконно русской кухни.

Постепенно объект превратится в яркую точку на карте туристического кластера краевой столицы. Особняк будет радовать глаз свежими красками восстановленного фасада и деревянных ворот. А еще, наконец, исчезнет глухой забор, скрывающий всю красоту строения с выделяющейся архитектурой. Это знаковое событие запланировано на весну следующего года.

Дом купца Шадрина — памятник архитектуры федерального значения. Анна Зайкова