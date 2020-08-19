Городская среда: японцы установили прозрачные общественные туалеты в популярном квартале

Сооружения являются частью инновационного проекта, призванного изменить восприятие людей, пишет bfm.ru.

«Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, входя в общественные туалеты, особенно в людных местах. Первое — это чистота, второе — есть ли кто внутри», — говорится на официальном сайте проекта Tokyotoilet.jp.