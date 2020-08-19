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19 августа
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Потребитель

Городская среда: японцы установили прозрачные общественные туалеты в популярном квартале

В одном из самых популярных кварталов Токио недавно появилась необычная достопримечательность — прозрачные общественные туалеты, сообщает CNN.

Япония. Токио.
Япония. Токио.
СС0

Сооружения являются частью инновационного проекта, призванного изменить восприятие людей, пишет bfm.ru.

«Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, входя в общественные туалеты, особенно в людных местах. Первое — это чистота, второе — есть ли кто внутри», — говорится на официальном сайте проекта Tokyotoilet.jp.

Новый дизайн решает эти две проблемы — он позволяет видеть сквозь стены.

Однако как только пользователь входит и закрывает двери, стены становятся непрозрачными, обеспечивая конфиденциальность.

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