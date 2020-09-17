Горожане могут подарить Барнаулу целый лес!

Теперь, объединив усилия, барнаульцы могут подарить городу чистое и зеленое будущее, внести свой вклад в благоустройство и озеленение районов, парков и скверов.
Такое объединение стало возможным благодаря необычному подарку от компании «Легенда жизни». Специально ко дню рождения Барнаула компания выпустила лимитированную серию полезной воды с признанием в любви родному городу и информацией об экопроекте, в котором может принять участие каждый барнаулец.
Экопроект от «Легенды жизни» направлен на решение проблемы повторной переработки пластика, которая остро стоит во всем мире. В рамках экопроекта клиенты компании могут сдать ПЭТ-тару из-под воды любой марки на повторную переработку. Таким образом «Легенда жизни» стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений.
Только представьте себе: за 2 года реализации проекта было собрано и передано на переработку более 2 тонн пластика! Потенциальный мусор обрел вторую жизнь: ПЭТ был переработан до состояния хлопьев, из которых изготовили волокна для синтетических нитей, ковров и одежды.
Инициативу компании поддерживают фитнес-клубы города, такие как «Магис-Спорт», СК «Темп», Body Club. На территории клубов устанавливаются ПЭТ-утилизаторы, куда любой желающий может поместить пустую бутылочку из-под воды.
Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика «Легенда жизни» берет на себя. А на вырученные от сдачи ПЭТ средства компания закупает саженцы и высаживает их на территории города.
Так, в прошлом году совместными усилиями горожан, принявших участие в экопроекте, было высажено 90 деревьев — зеленых елей и сосен — в парке Центрального района и на территории бывшего стадиона «Мотор».
Юбилей Барнаула — прекрасный повод задуматься о будущем нашего города.
Сколько саженцев мы посадим: 100 или целый лес — зависит от нас с вами! Присоединяйтесь к экопроекту от «Легенды жизни» на сайте.
Следующая высадка деревьев запланирована на апрель 2021 года.
Подарим городу чистое и зеленое будущее вместе!