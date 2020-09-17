Горожане могут подарить Барнаулу целый лес!

В этом году Барнаул отмечает свой юбилей: 290 лет со дня основания! Выбор подарка на день рождения — непростая задача. А что подарить целому городу — вопрос еще более сложный.

Теперь, объединив усилия, барнаульцы могут подарить городу чистое и зеленое будущее, внести свой вклад в благоустройство и озеленение районов, парков и скверов.

Такое объединение стало возможным благодаря необычному подарку от компании «Легенда жизни». Специально ко дню рождения Барнаула компания выпустила лимитированную серию полезной воды с признанием в любви родному городу и информацией об экопроекте, в котором может принять участие каждый барнаулец.

Фото из архива ООО «БВК» Фото из архива ООО «БВК»

Экопроект от «Легенды жизни» направлен на решение проблемы повторной переработки пластика, которая остро стоит во всем мире. В рамках экопроекта клиенты компании могут сдать ПЭТ-тару из-под воды любой марки на повторную переработку. Таким образом «Легенда жизни» стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений.

Только представьте себе: за 2 года реализации проекта было собрано и передано на переработку более 2 тонн пластика! Потенциальный мусор обрел вторую жизнь: ПЭТ был переработан до состояния хлопьев, из которых изготовили волокна для синтетических нитей, ковров и одежды.

Инициативу компании поддерживают фитнес-клубы города, такие как «Магис-Спорт», СК «Темп», Body Club. На территории клубов устанавливаются ПЭТ-утилизаторы, куда любой желающий может поместить пустую бутылочку из-под воды.

Фото из архива ООО «БВК»

Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика «Легенда жизни» берет на себя. А на вырученные от сдачи ПЭТ средства компания закупает саженцы и высаживает их на территории города.

Так, в прошлом году совместными усилиями горожан, принявших участие в экопроекте, было высажено 90 деревьев — зеленых елей и сосен — в парке Центрального района и на территории бывшего стадиона «Мотор».

Высадка деревьев Фото из архива ООО «БВК» Высадка деревьев Фото из архива ООО «БВК»

Юбилей Барнаула — прекрасный повод задуматься о будущем нашего города.

Сколько саженцев мы посадим: 100 или целый лес — зависит от нас с вами! Присоединяйтесь к экопроекту от «Легенды жизни» на сайте.

Следующая высадка деревьев запланирована на апрель 2021 года.

Фото из архива ООО «БВК»

Подарим городу чистое и зеленое будущее вместе!