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Горожане выбирают. В Барнауле стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2022 году

Онлайн-голосование по отбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году, стартовало в Барнауле 26 апреля.

У горожан есть более месяца, чтобы сделать свой выбор в пользу той или иной территории, которую благоустроят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 30 мая.

Выбирать барнаульцам предстоит из 39 предложенных общественных пространств.

Благоустройство.
Благоустройство.
Дмитрий Лямзин.
Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова.
Благоустройство зеленых зон (визуализация).
Благоустройство зеленых зон (визуализация).
Barnaul.org
Благоустройство.
Благоустройство.
barnaul.org

Принять участие в голосовании можно несколькими способами:

— Голосование на платформе za.gorodsreda.ru

На платформе необходимо выбрать город Барнаул и ознакомиться со списком объектов для голосования.

Чтобы оставить свой голос, нужно войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты; подтвердить номер телефона.

Из предложенного списка нужно выбрать общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

— Голосование через платформу обратной связи (ПОС)

Для голосования на платформе через личный кабинет пользователя с помощью ЕСИА потребуется подтвержденная учетная запись. Чтобы проголосовать, гражданину необходимо зайти в личный кабинет пользователя по прямой ссылке, или через специальную форму (виджет общественного голосования), размещенную на главной странице сайта.

— Голосование на официальном сайте города

Свой выбор можно сделать в специальном разделе сайта «Голосование по выбору объектов благоустройства». Предварительно изучив краткую информацию с фотографией общественных территорий из списка, нужно отметить выбранный объект для благоустройства и нажать кнопку «Проголосовать».

— Голосование с помощью волонтера

Консультацию по вопросам голосования на платформе можно получить у волонтеров. Волонтерские пункты планируется организовать в ТРЦ «Пионер», Galaxy, а также МФЦ по адресу проспект Ленина, 6.

Возрастной ценз при голосовании за благоустройство общественных территорий — достижение 14-ти лет.

Все голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, каким способом проголосовал житель краевой столицы. По итогам будут определены две общественные территории, где будет проведено комплексное благоустройство.

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