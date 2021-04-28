Горожане выбирают. В Барнауле стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2022 году

Онлайн-голосование по отбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году, стартовало в Барнауле 26 апреля.

У горожан есть более месяца, чтобы сделать свой выбор в пользу той или иной территории, которую благоустроят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 30 мая.

Выбирать барнаульцам предстоит из 39 предложенных общественных пространств.

Благоустройство. Дмитрий Лямзин. Благоустройство. Анна Зайкова. Благоустройство зеленых зон ( визуализация). Barnaul.org Благоустройство. barnaul.org

Принять участие в голосовании можно несколькими способами:

— Голосование на платформе za.gorodsreda.ru

На платформе необходимо выбрать город Барнаул и ознакомиться со списком объектов для голосования.

Чтобы оставить свой голос, нужно войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты; подтвердить номер телефона.

Из предложенного списка нужно выбрать общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

— Голосование через платформу обратной связи (ПОС)

Для голосования на платформе через личный кабинет пользователя с помощью ЕСИА потребуется подтвержденная учетная запись. Чтобы проголосовать, гражданину необходимо зайти в личный кабинет пользователя по прямой ссылке, или через специальную форму (виджет общественного голосования), размещенную на главной странице сайта.

— Голосование на официальном сайте города

Свой выбор можно сделать в специальном разделе сайта «Голосование по выбору объектов благоустройства». Предварительно изучив краткую информацию с фотографией общественных территорий из списка, нужно отметить выбранный объект для благоустройства и нажать кнопку «Проголосовать».

— Голосование с помощью волонтера

Консультацию по вопросам голосования на платформе можно получить у волонтеров. Волонтерские пункты планируется организовать в ТРЦ «Пионер», Galaxy, а также МФЦ по адресу проспект Ленина, 6.

Возрастной ценз при голосовании за благоустройство общественных территорий — достижение 14-ти лет.

Все голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, каким способом проголосовал житель краевой столицы. По итогам будут определены две общественные территории, где будет проведено комплексное благоустройство.