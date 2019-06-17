Горячая голова: как не допустить инсульт

По данным Алтайкрайстата, заболевания системы кровообращения как причина смерти лидируют уже много лет. Более 560 человек из каждых 100 тыс. населения края в 2018 году умерли именно от болезней сосудов и сердца, среди которых не последнюю строку занимают инсульты. Чем опасна эта болезнь и как можно от нее уберечься, рассказывает руководитель Клиники доктора Субботина — Юрий Субботин .

— Что происходит в организме при инсульте?

Основной вид инсульта (таких случаев 80%) — это нарушение кровообращения в сосудах головного мозга вследствие их закупорки сгустком крови — тромбом. В подавляющем большинстве тромб не образуется в сосудах головного мозга, он туда попадает. Есть две основные области для формирования таких сгустков: сердце и сонная артерия. Оттуда образовавшийся тромб с током крови попадает в какой-нибудь сосуд головы и закупоривает его. Вследствие внезапного прекращения поступления крови происходит умирание участка мозга.

— Чем опасен инсульт?

Инсульт — это не простуда, когда человек сначала чувствует общее недомогание, затем появляются насморк и повышение температуры, а через неделю у него воспаление легких. Тут все не так: инсульт — внезапное состояние, которое наступает без каких-либо предвестников. И очень быстро в головном мозге развиваются необратимые изменения.

— Каковы последствия инсульта?

Последствия зависят от того, какой сосуд закупорен тромбом и как индивидуально сформирован организм человека. Человек может отреагировать просто головной болью. Или будет ограничено движение конечностей, они могут стать и совсем неподвижными. Как правило, это одностороннее поражение: левая рука и левая нога или правая часть. Еще одно проявление — это нарушение речи. К сожалению, могут быть и более серьезные последствия, часто приводящие к смерти пациента.

В любом случае инсульт сопровождается высокой инвалидизацией. Он всегда оставляет последствия. Именно поэтому инсульт проще предотвратить, чем потом лечить эти последствия.

Очень велика вероятность повторного инсульта, если не корректируются факторы риска.

— Насколько тяжела реабилитация?

Невозможно предсказать, как будет протекать болезнь. Человек с полной парализацией может стать недееспособным. И дальше продолжительность его жизни будет зависеть от возможностей здравоохранения и терпения родственников.

Основная реабилитация приходится на первый год; чем раньше она начнется, тем лучше.

— Кто попадает в зону особого риска?

Во-первых, это люди в возрасте старше 45 лет. Также те, кто предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям. Малая физическая активность, повышенное артериальное давление, избыточный вес, нарушение ритма, сахарный диабет — основные факторы риска.

— Что делать, чтобы не допустить инсульт?

Необходимо проводить его профилактику. И основа профилактики, кроме здорового образа жизни, своевременное выявление факторов риска. Необходимо тщательное обследование сердца и сонных артерий. Ведь именно там образуется большинство тромбов, вызывающих инсульт.

Для обследования сердца необходимо обратиться к терапевту или кардиологу. А вот для обследования сонных артерий рекомендуется пройти их дуплексное сканирование. При наличии признаков сужения сонных артерий необходима консультация сосудистого хирурга для решения вопроса о необходимости оперативного лечения.

— С какого возраста необходимо заниматься профилактикой инсульта?

Желательно наблюдаться у терапевта с молодых лет, но 45 лет — это красная линия, когда обязательно необходимо обратиться к терапевту или кардиологу.

В 40−60 лет человек, как правило, находится на пике профессиональной деятельности и забывает про все остальное, в том числе про собственное здоровье.

Именно в этом возрасте велика смертность от инсульта, особенно у мужчин.

— Что может диагностировать врач?

Терапевт или кардиолог проведет полное исследование сердечно-сосудистой системы и составит программу профилактики инсульта.

Может быть три варианта:

Человек фактически здоровый. В данном случае все рекомендации врача сведутся к поддержанию здорового образа жизни , при этом обязателен контроль врача. Пациенты , у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания , требующие коррекции. Назначается корригирующая терапия , обязательно при контроле врача. Пациенты , которым требуется хирургическое вмешательство , и обязательно — последующее наблюдение врача.

В любом случае врач составит план лечения и наблюдения. Будет делать все, чтобы нарушения как можно дольше не появлялись, и корректировать те, что уже выявили.

Всем, кто перенес инсульт, обязательно показано УЗИ сонных артерий, чтобы при выявлении определенной степени их сужения вовремя сделать операцию и предупредить повторный инсульт.

Наша задача — сделать так, чтобы человек прожил как можно дольше и на своих ногах.

Мы специально сделали клинику комплексной. Кардиолог оценивает не только риск инсульта, но и риск развития инфаркта, нарушение ритма, поражение клапанов и прочее.

Однако вы должны понимать, что ваша продолжительность жизни и ее качество зависит во многом от вас самих, здравоохранение — лишь инструмент.

Какой будет самая главная рекомендация врача?

Нет таблетки, микстуры или золотого скальпеля, которые способны избавить от риска инсульта раз и навсегда. Самое главное — наблюдение врача и выполнение его рекомендаций. Прием у врача — это исходная точка. Дальше — лечение и наблюдение. Даже когда все хорошо, нужно прийти к врачу, именно тогда, когда он сказал. Это важно, потому что внешне вы можете чувствовать себя прекрасно, а внутри уже есть «поломка».

Клиника Доктора Субботина расположена по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 70 Телефон: (3852) 56−06−05 Сайт: www.subbotin-clinic.ru

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