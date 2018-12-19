Горячее волшебство. Где найти необыЧАЙные подарки на Новый год в Барнауле

Чай — это беспроигрышная идея для подарка на Новый год. Дарить чай — это значит дарить хорошие эмоции: это повод пригласить гостей, провести вечер с семьей, сделать перерыв на работе.

Чайный магазин «ТоЧКа», расположенный в центре города, к Новому году уже подготовился. На полках в магазине и на странице в Instagram — множество новогодних подарков на любой бюджет, от экономных до эксклюзивных. Еще не определились, что подарите родным, друзьям и знакомым? Тогда этот текст для вас.

«Родом из детства»: душевные и практичные наборы

В «ТоЧКе» специально к Новому году появились чайные наборы, оформленные как посылки, письма и бандероли. Их можно отправить по почте, подложить в почтовый ящик или вручить адресату «лично в руки».

В бандероли и письме собраны сладости и чай. А в посылке еще и несколько сюрпризов: кофейные зерна в шоколаде, медаль с добрым пожеланием-сюрпризом, шоколадка, ситечко и креативный блокнот желаний.

«Зима — это чай, горячий, как любовь», — уверены в магазине. Еще один необычный подарок — набор чая «Альпийский глинтвейн» для двоих. В праздничной коробке, кроме чая, упакованы два красивых бокала, новогодняя игрушка, сливочная карамель и кофейные зерна в шоколаде.

Количество этих подарков ограничено, поэтому в «ТоЧКе» предупреждают: лучше поторопиться.

Дарите эмоции: подарки , которые удивляют

В ассортименте магазина есть две необычных для Барнаула новинки: это прессованный чай и натуральные кофейные зерна в шоколаде.

Прессованный чай — удобная , популярная во всем мире форма выпуска чая. У прессованного чая больший срок хранения , чем у рассыпного , и заваривается он быстрее. Для приготовления насыщенного , крепкого чая достаточно маленького кусочка прессованного чая.

популярная во всем мире форма выпуска чая. У прессованного чая больший срок хранения чем у рассыпного и заваривается он быстрее. Для приготовления насыщенного крепкого чая достаточно маленького кусочка прессованного чая. Бодрящие натуральные кофейные зерна в шоколаде — это обжаренные при низкой температуре плоды Арабики , покрытые слоем нежного шоколада и сохранившие все свои полезные свойства. Это сочетание — природный энергетик , источник витамина РР и антиоксидантов.

В «ТоЧКе» есть сразу три вкуса новинки: шоколад, капучино и ирландский крем. Кофейные зерна в шоколаде продаются в ярких упаковках с многоразовой zip-застежкой.

Новогодний кофе. Источник: архив магазина «ТоЧКа»

Как сделать подарки на любой вкус?

Ирина Павленина,

директор:

Крупные производители не могут позволить себе выпускать единичные вещи. Мы же готовы учесть все пожелания клиента и создать настоящий эксклюзив. Все наши подарки собраны и изготовлены с искренней любовью к своему делу.

Еще один секрет успеха «ТоЧКи» — это невероятное разнообразие товаров. Здесь собраны больше 500 наименований чая и 30 наименований кофе, травяные сборы и натуральные сладости, а также посуда и аксессуары для чаепития.

«Не только вкус, но и эстетика», — тепло улыбается Ирина Павленина и показывает большой стеллаж с яркими дизайнерскими упаковками чая и кофе. Чего стоит одна только линейка чая СССР — того самого, терпкого и крепкого черного индийского чая, который стал «визитной карточкой» времен социализма. А еще — казахский, грузинский, узбекский, краснодарский, алтайский и многие другие.

Эксклюзивные новогодние подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа»

Как получить выгоду от покупки подарков на Новый год?

В «ТоЧКе» любят не только чай, но и своих клиентов. Поэтому здесь работают с кэшбэк-сервисом Switips, который позволяет получить часть потраченных денег обратно, и бесплатным приложением UDS Game, где по промокоду «tochka22» можно получить постоянную скидку.