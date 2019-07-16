Госдума запретила коллекторам взыскивать долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ, сообщило РИА «Новости».

Документ внесла группа депутатов во главе с Ириной Яровой. По ее словам, сейчас в законодательстве этот вопрос не проработан в полной мере: оно фактически допускает передачу коллекторам права взимания долгов, что на деле приводит к нарушениям прав граждан.

Такое право, согласно законопроекту, останется только у управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации, подчеркнула Яровая.

«Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во втором чтении законопроект дополнили рядом социально важных поправок: невозможно будет погасить долги за счет соседей, а взимать их можно будет только через суд.

«На первое место, в том числе в случаях взыскания долговых обязательств, должны ставиться законные права и интересы человека, ценность его жизни и здоровья», — поясняла ранее Яровая.