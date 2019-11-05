Госдума запретила продажу смартфонов и компьютеров без российской «начинки»

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с 1 июля 2020 года продавать смартфоны и компьютеры только с российским программным обеспечением.

Законопроект направлен на обеспечение для российских пользователей использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ») без необходимости установки дополнительных мобильных приложений, говорится в пояснительной записке, пишет RNS.

За нарушение этого закона для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, пишет ura.ru.

В июле аналогичные законопроекты уже были внесены в Госдуму, но штраф за данные нарушения мог достигать 1 млн рублей для юридических лиц.