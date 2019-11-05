Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Госдума запретила продажу смартфонов и компьютеров без российской «начинки»

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с 1 июля 2020 года продавать смартфоны и компьютеры только с российским программным обеспечением.

Бизнес. Компьютер. Работа.
Бизнес. Компьютер. Работа.
СС0

Законопроект направлен на обеспечение для российских пользователей использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ») без необходимости установки дополнительных мобильных приложений, говорится в пояснительной записке, пишет RNS.

За нарушение этого закона для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, пишет ura.ru.

В июле аналогичные законопроекты уже были внесены в Госдуму, но штраф за данные нарушения мог достигать 1 млн рублей для юридических лиц.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость