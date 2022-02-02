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«Госключ». Что это за приложение и как через него делать покупки

Россияне смогут делать покупки на маркетплейсах с помощью приложения «Госключ». Как работает приложение и что за возможности в нем появились — в разборе altapress.ru.

Покупки онлайн
Покупки онлайн
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1
Как воспользоваться «Госключом»?

«Мы продолжаем расширять возможности приложения „Госключ“. С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе», — рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Так, пользователь «Госключа» должен связать учетную запись портала «Госуслуги» с профилем на маркетплейсе.
При покупках, уточнили в аппарате Чернышенко, это повысит доверие между пользователями онлайн-платформ.

2
Получается, «Госключ» позволяет проверить продавца?

Да. Как подчеркнул замглавы Минцифры Олег Пак, «Госключ» позволяет удостовериться, что у продавца на маркетплейсе — подтвержденный профиль на «Госуслугах». Соответствующий значок появляется после подтверждения личности на онлайн-платформе.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru
3
Сколько сделок будут заключать через «Госключ»?

Дмитрий Чернышенко не исключает, что «в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключать с использованием мобильной электронной подписи в «Госключе».

4
А почему все сделки хотят перевести в «Госключ»?

«Это (сделки на маркетплейсах через «Госключ». — Прим. ред.) повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — пояснил Чернышенко.

5
Сколько договоров уже заключили через «Госключ»?
Компьютер.
Компьютер.
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По словам вице-премьера Чернышенко, в 2021 году через «Госключ» подписали больше 100 тыс. договоров.

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