«Госключ». Что это за приложение и как через него делать покупки

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Как воспользоваться «Госключом»?

«Мы продолжаем расширять возможности приложения „Госключ“. С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе», — рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Так, пользователь «Госключа» должен связать учетную запись портала «Госуслуги» с профилем на маркетплейсе.

При покупках, уточнили в аппарате Чернышенко, это повысит доверие между пользователями онлайн-платформ.