«Госключ». Что это за приложение и как через него делать покупки

«Мы продолжаем расширять возможности приложения „Госключ“. С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе», — рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Так, пользователь «Госключа» должен связать учетную запись портала «Госуслуги» с профилем на маркетплейсе.
При покупках, уточнили в аппарате Чернышенко, это повысит доверие между пользователями онлайн-платформ.
Да. Как подчеркнул замглавы Минцифры Олег Пак, «Госключ» позволяет удостовериться, что у продавца на маркетплейсе — подтвержденный профиль на «Госуслугах». Соответствующий значок появляется после подтверждения личности на онлайн-платформе.
Дмитрий Чернышенко не исключает, что «в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключать с использованием мобильной электронной подписи в «Госключе».
«Это (сделки на маркетплейсах через «Госключ». — Прим. ред.) повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — пояснил Чернышенко.
По словам вице-премьера Чернышенко, в 2021 году через «Госключ» подписали больше 100 тыс. договоров.