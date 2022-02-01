У барнаульских зрителей возникли проблемы с QR-кодами

Контролеры пояснили, что их устройства перестали считывать старые QR-коды и что их необходимо обновить на портале Госуслуг. Тем не менее, зрителей пустили в залы.
Происходящую ситуацию уже прокомментировали в Алтайском театре драмы.
«Последнее время наблюдаются сложности в считывании некоторых QR-кодов, которые были распечатаны ранее или сохранены в виде штрих-кодов. Этот сбой мог возникнуть из-за обновления на портале Госуслуг. Вероятно, из-за этого по распечатанному или сфотографированному на телефон коду, который ведет к сертификату, изменилась ссылка», — сообщила пресс-служба театра.
Зрителей попросили скачать QR-код заново, чтобы он корректно отображался у контролеров.
В приложении «Госуслуги» сообщается, что все QR-коды и сертификаты «теперь хранятся в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19».
В одном месте собраны сертификат о вакцинации и перенесенной болезни, ПЦР-тесты, результаты тестов на антитела.
Напомним, в Алтайском крае QR-коды не требуются только на входе в музеи и библиотеки.