Барнаульцам сыграют вальсы Штрауса, Шостаковича и Свиридова

В концертной программе прозвучат композиции Штруса — «Венская кровь», Хачатуряна — «Вальс» из драмы Лермонтова «Маскарад», Шостаковича — «Вальс» из кинофильма «Златые горы», Свиридова — «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», Петрова — «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» и многие другие.
В концерте принимают участие солисты: лауреат международных конкурсов Надежда Гончарук и Дмитрий Скворцов.
Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров.
Программа пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00. Цена билета — 300−500 рублей. 6+
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