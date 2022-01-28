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Барнаульцам сыграют вальсы Штрауса, Шостаковича и Свиридова

5 февраля в Барнауле пройдет концерт «Жизнь в вальсе». Музыку легендарных композиторов исполнит оркестр «Сибирь» им. Борисова.

Оркестр "Сибирь"
Оркестр "Сибирь"
Предоставлено altapress.ru

В концертной программе прозвучат композиции Штруса — «Венская кровь», Хачатуряна — «Вальс» из драмы Лермонтова «Маскарад», Шостаковича — «Вальс» из кинофильма «Златые горы», Свиридова — «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», Петрова — «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» и многие другие.

В концерте принимают участие солисты: лауреат международных конкурсов Надежда Гончарук и Дмитрий Скворцов.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров.

Программа пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00. Цена билета — 300−500 рублей. 6+

Еще больше концертов — в календаре «Афиши».

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