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Московские артисты исполнят в Барнауле легендарный балет «Жизель»

29 и 30 марта в Барнауле в театре драмы им. Шукшина выступит московская труппа Классического Национального Русского балета Виталия Бутримовича. Они станцуют легендарный балет «Жизель».

Балет.
Балет.
www.facebook.com/darianvolkovacom

В сюжете балета «Жизель» показана нежная и вместе с тем мистическая история о молодой и наивной девушке, которая любит всем сердцем и уверена в ответных чувствах своего избранника Альберта.

Но ее поклонник лесничий, открывает обман её возлюбленного, в результате чего она теряет рассудок и умирает, не выдержав предательства. В загробном мире она присоединяется к жестоким виллисам, которые хотят отомстить Альберту. Но любовь сильнее даже самого сильного предательства.

В балете звучит музыка композитора Адольфа Адана. Хореография — Жюля Перро, Жана Коралли и Мариуса Петипа в редакции Виталия Бутримовича.

В труппу Классического Национального Русского балета входят лучшие представители — выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета им. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Их наставник Виталий Бутримович — заслуженный деятель искусств России. Работал артистом и балетмейстером в Белорусском театре оперы и балета, главным балетмейстером Челябинского театра оперы и балета и Нижегородского театра оперы и балета.

Начало балета в 19:00. Цена билета — 800−2200 рублей.

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