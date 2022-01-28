Актер Евгений Дятлов споет для барнаульцев песни Высоцкого, Визбора и Магомаева

9 февраля в театре драмы в Барнауле выступит известный актер Евгений Дятлов. На творческом вечере артист споет любимые советские песни.

Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского

Артист владеет скрипкой и гитарой, обладает красивым, редкого тембра баритоном. Неповторимая камерная манера исполнения песен и романсов, звучащих в спектаклях и телефильмах с его участием, а также в концертных залах, неизменно привлекает зрителей.

На концерте Дятлов исполнит песни Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и Муслима Магомаева и других известных певцов.

«В наше время, когда романсы и душевные песни снова входят в моду, вокальное творчество Евгения Дятлова чрезвычайно востребовано. Для своего слушателя певец выбирает „честную“ музыку, проверенную временем: русский старинный и городской романс, русские, украинские, цыганские народные песни, песни из кинофильмов, ретро-танго, песни 1930−40-х и военных лет», — говорят о концерте организаторы.

Евгений Дятлов известен по таким фильмам и сериалам, как «Белая гвардия», «Чкалов», «Жизнь и судьба», «Контрибуция», «Последний богатырь», «Подольские курсанты», «Шерлок в России», «Подражатель» и другим.

На Алтае артист приедет не впервые — так, в 2019 году он выступал на фестивале Роберта Рождественского в Косихе.

Начало концерта в 19:00. Цена билета — 1600−3000 рублей.