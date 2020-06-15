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Потребитель

Гостиницы будут отчитываться о заселении неженатых пар. Разъяснение

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для отелей, в которых говорится, что гостей нужно заселять «преимущественно одноместно или семейно», пишет «РГ» со ссылкой на ведомство.

Конференц-зал гостиницы "Центральная".
Конференц-зал гостиницы "Центральная".
Анна Зайкова

О заселении неженатых пар гостиницам придется отчитываться.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство также рекомендовало гостиницам организовать питание гостей в номерах или по меню.

Разъяснение

Впоследствии Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по одноместному размещению в гостиницах.

Роспотребнадзор не рекомендовал заселять в один номер гостиницы людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, пишет ТАСС.

«Пункт рекомендаций звучит: „Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного“. То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули — данная мера носит рекомендательный характер, а доказательство семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор составил рекомендации по возобновлению работы гостиниц и хостелов, а также разработал правила для поездок на поезде, самолете или водном транспорте, пишет polit.ru. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соблюдение этих требований «тщательно контролируется».

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