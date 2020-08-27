Готов ли Барнаул к зиме? Разбор актуальных «отопительных» вопросов

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) планирует завершить все ремонтные работы к 15 сентября. Подготовка к новому отопительному сезону идет полным ходом, на сегодняшний день переложено 20 км сетей — это 60% от плана. Об этом рассказал директор теплосетевого подразделения «СГК» Александр Гросс. В ходе онлайн-доклада для жителей Барнаула он также ответил на самые актуальные вопросы.

Сколько теплосетей отремонтируют в этом году?

В этом году компания проложит в Барнауле 32 км теплосетей — это на два километра больше, чем в прошлом году.

Отремонтированы будут 22 магистральных участка длиной в 6,5 км и 31 внутриквартальный в 9,2 км.

Помимо этого, на шести участках впервые проведут перекладку циркуляционных линий. Ремонт пройдет на 53 центральных тепловых пунктах.

Всего на обновление тепловой инфраструктуры в Барнауле в этом году потратят 1, 3 млрд рублей.

Получается , что в сентябре все работы будут завершены?

15 сентября будут завершены работы по перекладке теплосетей. Затем компания примется за благоустройство территорий.

«Стараемся делать не хуже, чем было до нас. Будем возвращать обратно все демонтированные конструкции, восстанавливать асфальтовое покрытие, газон и все остальное. На работы у нас есть гарантийный срок: пять лет на дороги и два года на остальные виды благоустройства», — подчеркнул Гросс.

Закончить восстановление территорий планируют в октябре.

Подготовка Барнаула к зиме. Анна Зайкова.

Значит ли это , что тепло дадут раньше?

Учитывая, что к зиме Барнаул будет готов заранее, «СГК» будет готова при необходимости подключить к теплу раньше официального начала отопительного сезона.

В первую очередь это будет касаться социальных объектов — школ, детских садов, больниц и так далее.

Как много в этом году выявлено повреждений?

По словам Александра Гросса, в этом году в Барнауле во время опрессовки было выявлено повреждений на 11% меньше, чем в прошлом году.

«Мы с осторожным оптимизмом смотрим вперед и надеемся, что это связано с перекладками теплосетей, которые выполняли в прошлом году», — сказал директор теплосетевого подразделения «СГК».

В компании надеются, что эта тенденция сохранится и в будущем году.

Директор теплосетевого подразделения «СГК» Александр Гросс. Анна Зайкова.

Какие материалы для теплоизоляции используют в этом году?

В большинстве случаев в ремонтных работах «СГК» использует три типа изоляции: ППМ (пенополимерминеральная), ППУ (пенополиуретан) и минеральную вату. Использование того или иного материала зависит от размера труб.

Все виды изоляции уже прошли проверку временем. «Со своей основной задачей — сохранять тепло — они хорошо справляются», — подчеркнул Гросс.

Сколько человек занимаются ремонтными работами?

Ежедневно на все участки по замене теплосетей выходят 500 рабочих из восьми подрядных организаций — семи барнаульских и одной красноярской.

Подрядные компании выбирали на конкурсной основе. Выбор происходил по нескольким критериями. Определяющую роль в выборе играли опыт, профессионализм специалистов, наличие спецтехники и материально-технических ресурсов.

«Раскопки» в Барнауле. Анна Зайкова.

Где можно посмотреть информацию о проведении работ?

На обновленном сайте СГК каждый горожанин может найти любую интересующую информацию о ремонте теплосетей.

В частности, узнать о ходе работ на участке рядом с домом.

По словам Александра Гросса, такая открытость очень важна: «Потребитель должен понимать, куда идут деньги, которые он платит за ресурс», — говорит он.

Есть ли шансы , что сроки отключения горячей воды сократятся?

Пока что Барнаул находится в «красной» зоне по количеству повреждений теплосетей. В этом плане краевая столица уступает лишь Новосибирску.

Устранить самые аварийно-опасные участки сети «СГК» планирует в течение 5−6 лет и потратить на это 7,8 млрд рублей.

«Мы считаем, что это позволит достаточно серьезно сократить сроки опрессовки и ремонта. Чем меньше будет повреждений, тем меньше времени компания будет тратить на работы. Планируем, что сроки отключения сократятся с трех недель до 7−10 дней», — рассказал Гросс.

Факт

1562 км — общая протяженность тепловых сетей в Барнауле. Из них 329 км — это магистральные сети и 1233 — квартальные.