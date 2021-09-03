Готовь сани летом. Как успеть подготовиться к экзаменам

Каждый год одиннадцатиклассники задаются вопросом: какие предметы следует сдавать в этом году? И если многие заранее выбрали себе профессию и подходящий университет, то есть подростки, которые так и не выбрали даже экзамены ЕГЭ. Как же решить эту проблему. Несколько полезных советов для будущих абитуриентов.

Проанализируйте оценки в школе. Успеваемость может помочь выбрать предметы для ЕГЭ. Однако оценки не всегда являются показателем подготовленности ученика. Если существуют пробелы в знаниях или педагоги школы не в состоянии подготовить к успешной сдаче экзаменов, правильно обратиться к профильному репетитору, подобрав его для себя по заданным параметрам. Тем более, что сейчас не нужно «передавать» хорошего репетитора из рук в руки и по знакомству. Специалисты по всем предметам собраны в виртуальном пространстве. Соискателю останется лишь подставить параметры и выбрать подходящего.

Сдавайте то, что интересно и легко учится. Ученик, как правило, знает свои сильные и слабые стороны. Нужно исходить от них. Если интересен той или иной предмет, то он будет изучаться вами намного быстрей и продуктивней. Если определиться сложно, можно посоветоваться со школьными учителями или родителями.

Если не можете выбрать предметы сами, то посоветуйтесь с родителями или, опять же, своими учителями. Ваша неуверенность в себе или заниженная самооценка может помешать проанализировать свои лучшие качества. Людям со стороны иногда легче рассмотреть ваш потенциал. Но помните, это должен быть и ваш выбор. Не стоит полностью доверять чужому мнению в таком вопросе.

Сдавайте то, что требуется в желанном вами ВУЗе. Исходите от определенной профессии, которая вам интересна. Учебное заведение не только покажет, сколько нужно набрать баллов для поступления, но и какие предметы сдавать на ту или иную специальность. К тому же, сейчас устраивают дни открытых дверей в учебных заведениях. В рамках проведения можно познакомиться не только с ВУЗом, но и задать волнующие вопросы преподавателям.

И есть общее правило для всех: для поступления в любое учебное заведение обязательны к сдаче русский язык и базовая математика. Минимум два предмета, максимум 11. Чаще всего выпускники сдают математику, русский и два дополнительных предмета. Не стоит истязать себя и выбирать много предметов. Лучше сдать несколько экзаменов, но на высокий балл!

Готовьте сани летом, чтобы, пережив зиму, не остаться у разбитого корыта, то есть неподготовленным к экзаменам. Успехов всем абитуриентам следующего года!