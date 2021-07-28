Готовь трубы летом: как энергетики готовят Барнаул к новому отопительному сезону.

Короткое сибирское лето — горячая пора для энергетиков, которые по максимуму используют жаркий сезон для подготовки Барнаула к новому отопительному сезону. Перефразируя известную пословицу — готовь трубы летом.

Фронт работ специалистов Сибирской генерирующей компании очень серьезный — 59 участков в разных районах города, 29 километров труб. На подготовке системы теплоснабжения к зиме задействованы сотни людей и десятки единиц техники.

Масштабные работы проводятся в этом году на улице Чкалова рядом с гимназией № 27. Здесь энергетики меняют почти 620 метров труб. На данный момент на участке уже заменено 420 метров подземных коммуникаций, сейчас ведется перекладка еще 200 метров сетей.

В связи с проводимыми работами на участке ограничен проезд транспорта, а вот самого главного неудобства — отключения горячей воды — удалось избежать.

Это удалось благодаря тому, что в этом году на всех участках работ энергетики монтируют обводные линии — байпасы, которые подают в дома горячую воду, пока основной трубопровод находится в ремонте.

На новые трубопроводы уже нанесена теплоизоляция. Важно, что помимо сокращения потерь тепла изоляция продлевает срок эксплуатации сетей, поскольку снижается внешнее воздействие на металл.

На Павловском тракте, который является одной из центральных и важнейших транспортных артерий Барнаула, также проводятся масштабные работы. Текущим летом подрядная организация ООО «Регионэнергострой» из Красноярска меняет здесь участок магистрали М-33 диаметром 1000 миллиметров. Протяженность трубопроводов на участке составит 326 метров.

Важно отметить, что тепловая сеть проложена по нечетной стороне Павловского тракта и работы не мешают дорожному движению, а для безопасности жителей и пешеходов вокруг участка выставлены ограждения.

Работы на этом участке стартовали 11 июня, а завершить их планируется в начале августа.

Еще один большой ремонт энергетики проводят на улице Георгия Исакова — здесь меняют часть магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров. Новую теплосеть укладывают в канал без изоляции. Ее монтируют позже — на уже сваренную трубу.

Перед монтажом все новые трубы покрывают антикоррозийной мастикой.

Специалисты СГК очень пристально следят за тем, насколько качественно подрядчики выполняют работы, соблюдают технологии и нормативы, ведь от этого зависит надежность эксплуатации новых теплосетей.

На каждом участке есть ответственный за выполнение работ — прораб или мастер.

Кроме самих труб при ремонтах меняется большое количество запорной арматуры, компенсаторы, неподвижные опоры, лотки.

Работы на теплосетях в Барнауле будут продолжаться еще около полутора месяцев. Полностью подготовить город к зиме планируется к 15 сентября.