Готовь трубы летом: в СГК рассказали о масштабной подготовке Барнаула к отопительному сезону

Более миллиарда рублей будет потрачено в этом году на подготовку краевого центра к подаче тепла. Городское теплосетевое хозяйство требует серьезного, как правило, капитального обновления. Ремонтная кампания идет полным ходом. О том, когда и как она завершится, altapress.ru побеседовал с директором теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в Барнауле Александром Гроссом.

— Александр Александрович, до начала отопительного сезона в Барнауле осталось не так много дней. Ремонтные работы, выполняемые СГК, идут полным ходом. Насколько масштабной в этом году является вся подготовка — в рублях, в километрах, в единицах оборудования?

— Действительно, сегодня мы находимся в достаточно горячем режиме работы, чтобы к 15 сентября Барнаул был готов к возможной подаче тепла, если температура резко понизится. В настоящий момент выполнено более 60% запланированной ремонтной кампании.

Для СГК подготовка к отопительному сезону 2020−2021 гг. в Барнауле является масштабным инвестиционным проектом. На эти цели будет направлено 1,3 млрд рублей.

В основном это затраты на перекладку тепловых сетей, обновление оборудования. В общем, на то, что самым прямым образом влияет на качество и своевременность подачи отопления и горячей воды в квартиры горожан.

Если же говорить более конкретно, то в этом проекте мы заменим 32,1 км тепловых сетей на 59 городских участках. Будет модернизирован серьезный объем магистральных (6,4 км) и внутриквартальных тепловых сетей (9,2 км). На 53 центральных тепловых пунктах мы проведем замену водоподогревателей и насосов. Кроме того, на шести участках общей протяженностью 4,4 км будет произведено восстановление линий рециркуляции горячего водоснабжения.

Подготовка Барнаула к отопительному сезону. Анна Зайкова.

— В километрах ремонтная кампания выглядит достаточно внушительно. Но сколько она составит в масштабах всего города?

— На самом деле не так много. Будет обновлено около 3% всех коммуникаций. Дело в том, что износ тепловых сетей в Барнауле по-прежнему остается очень высоким. Около 60% требуют замены, так как выработали свой ресурс.

У нас в компании применяется специальная карта-светофор, на которой все участки тепловых сетей раскрашены в три цвета: красный — критичный, желтый — еще терпимый, но скоро потребует обновления, зеленый — приемлемое состояние. Пока на этой карте преобладает красный цвет. Но мы надеемся в рамках реализации большого инвестиционного соглашения, которое подписано между мэрией Барнаула и СГК, сделать так, чтобы через пять лет эта карта имела желто-зеленые оттенки.

Если в прошлом году, к примеру, в ремонтной программе мы делали упор на обновление магистральных трубопроводов, то в этом году в приоритете квартальные тепловые сети. И перед нами стоит очень жесткая по срокам задача — к 15 сентября смонтировать все трубопроводы, а оставшиеся дни до запуска тепла потратить на работы по благоустройству территории.

— Насколько нам известно, в этом году в ведение СГК переданы сети МУП «Энергетик». Где они находятся? В каком вы их нашли состоянии? И что планируется сделать?

— Вы правы. В декабре 2019 года к нам добавились 225 км сетей МУП «Энергетик». Они, скажем так, разбросаны в разных районах Барнаула, в основном в пригороде. Их состояние далеко от идеала. Эти сети мы тоже постепенно начали обновлять.

Подготовка Барнаула к отопительному сезону. Анна Зайкова.

— Если говорить о каком-то общественном контроле, то как жителю Барнаула узнать о ходе ремонтных работ на том участке, к которому относится его многоквартирный дом?

— На информационном портале нашей компании размещается вся оперативная информация о ходе ремонтной кампании. Можно даже сравнить темпы ремонтных работ в разных городах, которые выполняет СГК. Также мы ежедневно обновляем информацию на интерактивной карте, которую можно найти в новостях про Барнаул. Там мы отмечаем все отключения, необходимые для проведения ремонтов, и все 59 участков там также отмечены, и подробные пояснения есть.

— Наверное, наиболее частый вопрос, который задают вам, касается замены труб. Почему они опять металлические, а не пластиковые, которые якобы надежнее и более долговечные по сроку эксплуатации.

— Уверяю вас, что пока не придумана такая пластиковая труба, которая бы выдерживала пиковую температурную нагрузку в нашей сети. А это 150 градусов! Никакой пластик пока такое не выдержит. Поэтому мы применяем металлическую трубу различного диаметра, отвечающую эксплуатационным требованиям.

Кроме того, в качестве защиты используем железобетонные лотки, тепло- и гидроизоляцию. Все материалы для проведения ремонтной кампании закупались только на конкурсной основе. Качество всех труб и материалов проверяется специальной комиссией на специальном оборудовании до того момента, как они отправляются на участок.

Подготовка Барнаула к отопительному сезону. Анна Зайкова.

— Это так называемый входной контроль?

— Да. Служба технического надзора СГК следит за тем, нет ли поверхностных дефектов у трубы, в каком состоянии кромки труб, кривизна стенки и т. д. А запорную арматуру в обязательном порядке проверяем в ходе специальных испытаний при повышенном давлении. Нужно быть уверенным, что она выдержит колоссальный объем горячей воды.

— А когда уже все работы по замене труб и оборудования выполнены, как проверяется качество?

— На самом деле оно проверяется не в завершающей стадии, а на всех этапах проводимых работ. Специалисты технического надзора несколько раз в неделю бывают на ремонтируемых участках. Они проверяют соблюдение технологии монтажа трубы и иного оборудования, следят за соблюдением проектной документации и т. д.

Кроме того, регулярно идут контрольно-проверочные работы по охране труда и по профилактике распространения коронавирусной инфекции — маски перчатки и антисептик используются обязательно. Все итоги проверки фиксируются в специальном журнале. Может быть, именно соблюдение всех требований безопасности позволяет нам сегодня выдерживать темпы ремонтных работ. Коронавирус пока нам серьезным образом не помешал.

— Есть ли стандартные требования к тому, какие работы должны быть выполнены по благоустройству той территории, где прошел ремонт?

— Да, они тоже четко прописаны. Это и нанесение грунта, и высадка газона, и асфальтирование там, где это предусмотрено. Фактически после ремонта мы должны привести участок в то же состояние, каким он был. А может быть, даже сделать лучше.

Подготовка Барнаула к отопительному сезону. Анна Зайкова.

— Завершить разговор хочется, вернувшись к началу. Мы побеседовали о ремонтной кампании всего лишь одного года. А что в целом подразумевает инвестиционный проект?

— Инвестиционное соглашение рассчитано на 10 лет. В нем предусмотрено, что СГК инвестирует в теплоэнергетику Барнаула 7,8 млрд рублей. Эти ресурсы позволят заменить 132 км тепловых сетей в городе.

Тогда у нас меньше времени будет тратиться на опрессовку, меньше будет аварий и порывов. Ведь все мы знаем, что такое «коммунальный фонтан». Но их становится с каждым годом меньше. К примеру, этим летом был всего один, в Индустриальном районе. Это тоже свидетельство повышения качества нашей системы.

Конечно, проблемных участков в Барнауле еще достаточно много. Но у нас есть уверенность в том, что к моменту завершения инвестиционного проекта барнаульцы почувствуют, что аварий и отключений стало гораздо меньше. А если такие случаи происходят, то все необходимые работы проводятся в кратчайшие сроки. Только тогда мы сможем говорить, что в столице Алтайского края создана надежная высококачественная система теплоснабжения, отвечающая самым современным требования и сибирским погодным условиям.