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Готовим дома! Идея праздничного блюда к новогоднему столу

Что может быть вкуснее кусочка аппетитного копчёного окорочка? Он станет настоящим украшением любого стола. Его уникальность в том, что его можно использовать и как самостоятельное блюдо, и в качестве закусок.

Окорочек варено-копченый.
Окорочек варено-копченый.
Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Существует огромное количеств всевозможных салатов, бутербродов, тарталеток, холодных и горячих закусок, имеющих в своем составе копчёности, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-нибудь вкусное.

Окорочек варено-копченый — 274 руб/кг! Во всех магазинах сети Алейского мясокомбината!

Классический рецепт салата с копченой курицей и ананасом

В народе этот рецепт еще называют «Буржуйский», благодаря стихотворению Владимира Маяковского. В нем удивительным образом гармонично сочетаются вкус мяса (копченая курица), сладость ананаса и соленый вкус сыра. Можно добавить остроты, используя дольку чеснока.

Ингредиенты:
  • Окорочек варено-копченый — 1 шт.
  • Яйцо куриное вареное — 2 шт.
  • Ананас консервированный — ½ банки
  • Сыр твердых сортов — 100 гр.
  • Майонез — 3−4 ст.л.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Соль по вкусу
Приготовление:
  1. Окорочок очистить от кожицы. Аккуратно, не задевая кость, снять всю мякоть с окорочка и порезать на маленькие кубики. Измельченное мясо переложить в тару, в которой будет собираться салат.
  2. Яйца мелко покрошить и всыпать к кубикам копченого мяса.
  3. Ананасы лучше купить сразу кубиками, а не кольцами (в противном случае их нужно порезать на кубики). С ананасов слить сироп, откинув их на сито или дуршлаг.
  4. Твердый сыр крупно натереть на терке. К куриному мясу и яйцам добавить кубики ананасов и сыр.
  5. Попробовать, чтобы оценить, нужно ли досаливать.
  6. Очистить зубчик чеснока и мелко покрошить или пропустить его через пресс, добавить в салат. Выдавить в миску с салатом майонез, регулируя его количество самостоятельно в зависимости от необходимой сочности и пропитанности салата. Все хорошо размешать и убрать в холодильник.
  7. Перед подачей переложить в красивый салатник. Также можно выкладывать данный салат слоями. Кому как больше нравится.
  8. Приятного аппетита! Читайте #АМКрецепты и готовьте с удовольствием!⠀

Купить окорочек варено-копченый для данного рецепта вы можете в сети фирменных магазинах «Алейский Мясокомбинат»

Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78

Адреса фирменной сети «Алейский Мясокомбинат»

Барнаул:

  • ул. Балтийская 49 а (№ 28)
  • ул. Белинского 14 е (№ 09)
  • ул. Георгиева 14 б (№ 19)
  • ул. Маяковского 6 (№ 11)
  • ул. Новосибирская 9/2 (№ 07)
  • Павловский тракт 138 а к2 (№ 25)
  • Павловский тракт 277 а (№ 40)
  • Павловский тракт 287 (№ 48)
  • пр. Социалистический 128 (№ 23)
  • ул. Советской Армии 36 б (№ 22)
  • ул. Советская 24 (№ 17)
  • ул. Титова 20 (№ 33)
  • ул. Юрина 135 б (№ 20)
  • ул. Юрина 289 б (№ 12)
  • ул. Юрина 184 (№ 39)
  • ул. Шумакова 66 (№ 06)
  • с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№ 18)
  • пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№ 16)

Бийск:

  • пер. Литейный 23 (№ 41)
  • пер. Мопровский 61 /1 (№ 43)
  • ул. Митрофанова 35 (№ 42)

Алейск:

  • ул. Советская 2а (№ 01)
  • пер. Ульяновский 67 (№ 02)
  • ул. Комсомольская 128 а (№ 03)

Районные центры:

  • с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№ 44)
  • с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№ 26)
  • с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№ 36)
  • с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№ 32)
  • с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№ 24)
  • с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№ 08)
  • с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№ 04)
  • с. Курья, ул. Центральная 87 б (№ 05)
  • с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№ 34)
  • с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№ 37)
  • с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№ 29)
  • с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№ 15)
  • с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№ 14)
  • с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№ 35)
  • с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№ 31)
  • с. Родино, ул. Ленина 175 (№ 21)
  • с. Советское, пер. Центральный 16 (№ 45)
  • с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№ 47)
  • с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№ 30)
  • с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№ 38)
  • с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№ 10)
  • с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№ 13)
  • с. Яровое, ул. Ленина 20 (№ 27)

Республика Алтай:

  • с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№ 46)
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