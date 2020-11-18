Готовим дома! Идея праздничного блюда к новогоднему столу

Существует огромное количеств всевозможных салатов, бутербродов, тарталеток, холодных и горячих закусок, имеющих в своем составе копчёности, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-нибудь вкусное.
Окорочек варено-копченый — 274 руб/кг! Во всех магазинах сети Алейского мясокомбината!
Классический рецепт салата с копченой курицей и ананасом
В народе этот рецепт еще называют «Буржуйский», благодаря стихотворению Владимира Маяковского. В нем удивительным образом гармонично сочетаются вкус мяса (копченая курица), сладость ананаса и соленый вкус сыра. Можно добавить остроты, используя дольку чеснока.
- Окорочек варено-копченый — 1 шт.
- Яйцо куриное вареное — 2 шт.
- Ананас консервированный — ½ банки
- Сыр твердых сортов — 100 гр.
- Майонез — 3−4 ст.л.
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Соль по вкусу
- Окорочок очистить от кожицы. Аккуратно, не задевая кость, снять всю мякоть с окорочка и порезать на маленькие кубики. Измельченное мясо переложить в тару, в которой будет собираться салат.
- Яйца мелко покрошить и всыпать к кубикам копченого мяса.
- Ананасы лучше купить сразу кубиками, а не кольцами (в противном случае их нужно порезать на кубики). С ананасов слить сироп, откинув их на сито или дуршлаг.
- Твердый сыр крупно натереть на терке. К куриному мясу и яйцам добавить кубики ананасов и сыр.
- Попробовать, чтобы оценить, нужно ли досаливать.
- Очистить зубчик чеснока и мелко покрошить или пропустить его через пресс, добавить в салат. Выдавить в миску с салатом майонез, регулируя его количество самостоятельно в зависимости от необходимой сочности и пропитанности салата. Все хорошо размешать и убрать в холодильник.
- Перед подачей переложить в красивый салатник. Также можно выкладывать данный салат слоями. Кому как больше нравится.
- Приятного аппетита! Читайте #АМКрецепты и готовьте с удовольствием!⠀
Купить окорочек варено-копченый для данного рецепта вы можете в сети фирменных магазинах «Алейский Мясокомбинат»
Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78
Барнаул:
- ул. Балтийская 49 а (№ 28)
- ул. Белинского 14 е (№ 09)
- ул. Георгиева 14 б (№ 19)
- ул. Маяковского 6 (№ 11)
- ул. Новосибирская 9/2 (№ 07)
- Павловский тракт 138 а к2 (№ 25)
- Павловский тракт 277 а (№ 40)
- Павловский тракт 287 (№ 48)
- пр. Социалистический 128 (№ 23)
- ул. Советской Армии 36 б (№ 22)
- ул. Советская 24 (№ 17)
- ул. Титова 20 (№ 33)
- ул. Юрина 135 б (№ 20)
- ул. Юрина 289 б (№ 12)
- ул. Юрина 184 (№ 39)
- ул. Шумакова 66 (№ 06)
- с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№ 18)
- пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№ 16)
Бийск:
- пер. Литейный 23 (№ 41)
- пер. Мопровский 61 /1 (№ 43)
- ул. Митрофанова 35 (№ 42)
Алейск:
- ул. Советская 2а (№ 01)
- пер. Ульяновский 67 (№ 02)
- ул. Комсомольская 128 а (№ 03)
Районные центры:
- с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№ 44)
- с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№ 26)
- с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№ 36)
- с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№ 32)
- с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№ 24)
- с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№ 08)
- с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№ 04)
- с. Курья, ул. Центральная 87 б (№ 05)
- с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№ 34)
- с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№ 37)
- с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№ 29)
- с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№ 15)
- с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№ 14)
- с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№ 35)
- с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№ 31)
- с. Родино, ул. Ленина 175 (№ 21)
- с. Советское, пер. Центральный 16 (№ 45)
- с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№ 47)
- с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№ 30)
- с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№ 38)
- с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№ 10)
- с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№ 13)
- с. Яровое, ул. Ленина 20 (№ 27)
Республика Алтай:
- с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№ 46)